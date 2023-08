Det er 12 dagar til lokalvalet, og tema som eldreomsorg, bompengar, skule og barnehagar og kollektivtransport er noko som er viktig for mange.

Ei av dei største og viktigaste arbeidsoppgåvene i heile Kommune-Noreg er eldreomsorga. Nokre meiner den bør privatiserast, medan andre meiner det motsette.

Kven bør ta rekninga for å sikre at våre foreldre og besteforeldre får ein verdig alderdom? Og kven skal sørge for at det er nok tilsette på sjukeheimane?

Onsdag kveld samlast politikarar på Cafe Grafen i Trondheim for å diskutere korleis ein skal løyse dette.

Viss du lurer på ting rundt valet, eller berre ynskjer å fortelje di meining så kan du gjere det her:

