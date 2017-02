NRK er over på DAB-nettet i Trøndelag

Overgangen fra FM til DAB+ har engasjert mange. Den siste tiden har trøndere og møringer strømmet til butikkene for å handle DAB-radioer og DAB-adaptere. Om du er en av dem som ikke er helt klar for overgangen kan du trøste deg med at du ikke er alene.

Se direktesendingen vi hadde om historiske begivenheten kl. 10:30-12:00:

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er veldig glad i radio, men selv har hun ikke DAB-radio hjemme.

– Jeg hører på radio via nettet. Jeg har DAB-radio i bilen, men ikke DAB+, så jeg må nok kjøpe et adapter til bilen, sier Helleland.

Ønsker DAB+ velkommen

Kulturministeren ønsker DAB+ velkommen Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

DAB er ikke et nytt fenomen. Heller ikke for politikerne.

– Beslutningen om å digitalisere radioen ble vedtatt av Stortinget for 16 år siden, sier Helleland.

Hun mener det er viktig å følge opp politiske beslutninger.

– Mange aktører har investert store summer i dette i mange år, og vi politikere må holde oss til det vi har sagt og gjennomføre det, sier Helleland.

– Må være forberedt på problemer

11. januar gikk NRK og de kommersielle kanalene over fra FM til DAB i Norland. Utover året skjer det samme i resten av landet. Kulturministeren er fornøyd med resultatet.

– Jeg er glad for at overgangen i Norland gikk så bra som det gjorde. Vi følger nøye med og passer på at det går så bra som mulig.

Selv om du ikke har kjøpt en DAB-radio kan du fortsatt høre på NRK via nettet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Samtidig tror hun overgangen kan by på noen problemer enkelte steder.

– Vi må være forberedt på at det kan dukke opp problemer underveis, men problemer er til for å løses, sier Helleland.

Likevel tror hun overgangen vil komme lytterne til gode.

– Dette skal gi lytterne bedre kvalitet på radioen og tilgang til flere kanaler. Dette er til det beste for publikum og ikke minst for beredskapen i Norge, sier hun.

Flere sendere – bedre dekning

NRKs DAB-nett dekker i dag 99,5 prosent av befolkningen og skal ha like god dekning som FM-nettet. Likevel skal det settes opp flere sendere.

– NRK har allerede bestemt seg for å bygge ut ytterligere, blant annet i Røros-regionen i retning Femunden for bedre dekning i tiden som kommer, forteller Tommy Gaustad i Digitalradio Norge.

Det blir også flere sendere i Lierne og i Åfjord.

De som allerede eier en DAB+-radio trenger ikke å oppdatere kanallista etter at NRK går over til DAB+ i dag. Gaustad anbefaler likevel å oppdatere kanallista med jevne mellomrom for å være sikker på at du får inn de kanalene du skal ha der du er.