– Det er for lite støtte til film når vi vet hvor mange som søker, sier Håvard Wettland Gossé.

Han er produsent for den nylig Amandanominerte filmen Norwegian Dream. Filmen er produsert i Trondheim og åpnet også filmfestivalen Kosmorama.

Da filmen mottok tre Amanda-nominasjoner sa filmens regissør Leiv Igor Devold at det var spesielt viktig at en film som tematiserer skeiv kjærlighet, fremmedfrykt og arbeiderrettigheter fikk en slik anerkjennelse.

Men reisen fra ide til nominert har ikke vært en dans på roser.

Norsk filminstitutt (NFI) har mange tildelingsordninger for film. Du kan få støtte til produksjon, utvikling og lansering for å nevne noen.

– Produksjonsstøtte er det som gjør at man kan gjennomføre en filmproduksjon, sier Gossé.

Teamet bak Norwegian Dream søkte seks ganger, uten å motta denne støtten fra NFI.

(Fra venstre) Håvard Wettland Gossé, Gjermund Gisvold og Leiv Igor Devold fra teamet bak filmen Norwegian Dream. Foto: Sondre Garten-Stolpnes

To av tre til Oslo

Siden 2020 har NFI delt ut over 560 millioner kroner i produksjonsstøtte til spillefilm. Det dreier seg om 124 tildelinger. Av disse tildelingene er to tredjedeler av dem gitt til Oslo-baserte produksjonsselskaper.

– Åtte av ti selskaper som produserer spillefilm er basert i Oslo, sier Kjetil Omberg i NFI.

Han sier at det er flere grunner til det, blant annet tilgangen til kvalifisert arbeidskraft. Omberg forteller at prosessen Norwegian Dream gikk gjennom er vanlig.

– For å sikre at alle kvalifiserte søkere skal ha mulighet for støtte, og for å finne de beste prosjektene, går prosjektsøknadene gjennom flere runder med vurdering og kvalitetssikring.

Dette er støtten Norwegian Dream har fått Ekspander/minimer faktaboks Norwegian Dream har fått bortimot 11,9 millioner kroner i støtte for å lage filmen. 2,1 millioner kroner av støtten kommer fra polske og tyske ordninger. Det resterende beløpet kommer fra både private og offentlige aktører i Norge. 5,1 millioner (4,3 millioner er produksjonstilskudd) kommer fra det regionale filmfondet Filminvest, som får overføringer fra NFI. Norwegian Dream har mottatt støtte fra følgende aktører: Filminvest

Spætt Film

Midtnorsk filmsenter

Norsk filminstitutt (utviklingsstøtte og lanseringsstøtte)

Storytelling distribution Norway MG

Altibox pre-sale Norway

The Norwegian Workers union

Sparebank1 SMN

Polish Film institute

MOIN Hamburg film fund

Salzgeber distribution Germany MG

Dora Eiendom

LO Kjetil Omberg forklarer at Norwegian Dream også er kvalifisert for etterhåndstilskudd.

– Håper man løfter blikket

Julia Andersen i Tromsø-baserte Fjordic Film mener at det er for lite penger til regional filmproduksjon.

Hun roser Gossé og teamet til Norwegian Dream.

– Ære være dem som har fått opp en film fra Trøndelag, men jeg kan tenke meg at det har vært en vanskelig prosess.

Julia Andersen i Fjordic Film mener at regjeringen må øke tilskuddene og se verdien av norsk film. Foto: Ida Fiskaa

Hun håper at Norsk filminstitutt kan løfte blikket og se til regionene for å finne nye stemmer når det gjelder produksjon av spillefilm og TV-serier. Hun mener vi kan miste mye av mangfoldet og nye stemmer hvis finansieringen ikke fordeles ut over landet.

– Når det er mindre penger i potten og konsulenten sitter og skal gi tilskuddet, så må man gi tilskuddene til etablerte selskaper.

Andersen sier at det er en selvfølge at du må kunne bevise at du kan levere, fordi det ligger et veldig stort ansvar når du mottar tilskudd til store produksjoner. Dette er Gossé enig i.

– Men det vi i regionene reagerer på er at det oppleves som ekstra vanskelig for oss å få produksjonsstøtte.

Vil løfte norsk film

Statssekretær Gry Haugbakken (Ap) forteller at regjeringa vil løfte norsk filmsektor de kommende årene.

– Det er naturlig at man ønsker mer penger til sitt felt, og vi er enig i at vi skal styrke den regionale filmsatsinga.

Statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) sier at regjeringen vil satse mer på norsk film de kommende årene. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Hun viser til at film var en av få «vinnere» i budsjettet for 2023. De vil legge fram en ny regional filmpolitikk i budsjettproposisjonen 2024. Her er et av målene at de skal legge til rette for et mangfoldig filmtilbud av høy kvalitet i hele landet.

Men Haugbakken understreker at mangfold ikke bare handler om geografisk mangfold. Det handler også om kjønnslikestilling og representasjon fra underrepresenterte grupper.

– Regjeringen har en klar ambisjon om å støtte et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv i hele landet, og vil særlig satse på den lokale og regionale kulturen, sier statssekretær Haugbakken.

Ikke «oslohat»

Gosse understreker at det ikke er noe «hat» mot Oslo-baserte produksjonsselskaper.

– De er kjempedyktige og flinke. Det må gjøres noe med den totale mengden støtte.

«Oslo-film» betyr ikke alltid «Oslo-film» Ekspander/minimer faktaboks – Det er verdt å merke seg at et tilskudd til en film som produseres av et selskap basert i hovedstaden ikke nødvendigvis betyr at de produserer en «Oslo-film», sier Kjetil Omberg i NFI. Han viser til filmen Kampen om Narvik, der filmens administrasjon hadde adresse Grünerløkka. Men filmen initiert av selskap i Bodø og Målselv og handlingen er lagt til Narvik. Omberg forteller at de gjerne skulle ha gitt tilskudd til flere filmer, men at midlene ikke strekker til. – Om Kulturdepartementet øker overføringene til filmfondet, kan flere filmer få tilskudd.

Til tross for manglende produksjonsstøtte fra NFI er altså filmen nominert til Amanda.

Den nasjonale filmprisen deles ut i 22 ulike kategorier 19. august i Haugesund.

– Det blir feil å hovere ovenfor NFI, for de har hele veien vurdert prosjektet ut fra de dokumentene vi sendte inn på det tidspunktet.

– Men det er kanskje lov å si at man må få opp øynene for at det er mange dyktige folk også utenfor ring 3.