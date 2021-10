Norturas konsernledelse foreslår overfor konsernstyret å bygge en modernisert og automatisert fabrikk for griseskjæring i Tønsberg.

Med denne innstillingen vil de bygge ned skjærevirksomheten i Steinkjer i Trøndelag og på Forus i Stavanger.

Dette vil bety at totalt 147 medarbeidere mister jobben de har i dag: 79 i Steinkjer og 68 i Stavanger.

– I dag var det nesten total stillhet, sier Ronny Aunan, hovedtillitsvalgt i Steinkjer, under konsernsjefens besøk onsdag.

– Vil falle som et korthus

Det har ligget i kortene en stund. Aunan sier det på sett og vis er godt at katta er ut av sekken.

– Det er fastsatt en sluttdato: August 2023 skal det trappes ned, konstaterer han.

Når det er sagt: Det som ble kjent i dag er et forslag. Konsernstyret skal fatte endelig beslutning i siste halvdel av oktober.

SKUFFET: Hovedtillitsvalgt i Nortura i Steinkjer, Ronny Aunan. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Ken Ove Sletthaug er klubbleder på Nortura Forus og hovedtillitsvalgt i region Vest. Selv om medlemmene også der var forberedt, syntes de det var en tung beskjed å få.

– Når du får en sånn beskjed om at du er til overs, vil vel alle reagere med sjokk og vantro. De føler de har gjort en kjempejobb i alle år, sier Sletthaug.

Han frykter dette er begynnelsen på slutten.

– Proppen er dratt ut av badekaret. De øvrige utredningene vil bare føre til at dette anlegget vil falle som et korthus.

PROTEST: Ansatte i Stavanger protesterer mot konsernledelsens forslag. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK 68 RAMMES: Hvis innstillingen vedtas, vil 68 Nortura-ansatte i Stavanger rammes. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Skal hjelpe ansatte inn i ny jobb

– Selvfølgelig er ikke dette noen hyggelig beskjed å få, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen til NRK under besøket sitt i Steinkjer onsdag morgen.

Samtidig påpeker hun at de ansatte var noe forberedt.

– De visste om denne utredningen. Og vi har en god historikk når det gjelder omstilling. 9 av 10 klarer vi å skaffe ny jobb – enten i eller utenfor Nortura.

Konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen, hadde allmøte på Forus onsdag.

– Jeg anerkjenner engasjementet de ansatte har for arbeidsplassen sin. Det er jo en stor alvorsgrad for alle berørte. Det er dyktige medarbeidere som stiller de rette, gode og krevende spørsmålene, sier Svendsen.

Ansatte i Steinkjer og Stavanger skal bli prioritert når fabrikken i Tønsberg øker bemanningen med rundt 70 ansatte.

De vil få hjelp til å finne nytt hjem der, eller med å skaffe ny jobb i eller utenfor Nortura hvis de ikke vil flytte.

– Det tar rundt to år før en ny fabrikk vil stå ferdig i Tønsberg. Slik at vi har god tid til å finne løsningen til de medarbeiderne som kommer i omstilling, sier Panengstuen.

Vil øke bondens inntekt

Et av konsernledelsens argumenter for omstillingen, er å øke inntekten til bøndene som leverer til Nortura.

«Tiltaket er en viktig del i den helhetlige rammeplanen for industrien som ble besluttet sommeren 2020 for å styrke lønnsomheten slik at vi kan bidra til å øke inntekten til bønder som leverer til Nortura og styrke konkurransekraften til våre produkter», står det i en pressemelding sendt ut onsdag morgen.

Ifølge selskapet er det økt konkurranse fra innenlandske aktører og importert kjøtt.

De startet omleggingen av virksomheten sommeren 2020. I år melder selskapet at tilleggsytelsene til bonden er 63 millioner kroner høyere enn året før omleggingen.

Slakteriene rammes ikke

Fabrikken i Tønsberg skal etter planen være ferdig etter sommeren 2023. Skjæreaktiviteten i Steinkjer og Stavanger skal gradvis trappes ned etter det, opplyser selskapet.

Slakterivirksomheten vil ikke rammes med konsernledelsens innstilling. I pressemeldingen skriver Nortura at de vil «satse videre på styrking» av øvrig virksomhet.