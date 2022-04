Nordmenn er gale etter egg i påska – her pakker de 1 million hver dag

I gjennomsnitt spiser hver nordmann mer enn 200 hønseegg hvert år, og i påska dobles forbruket.

Fra skjærtorsdag til 2. påskedag spiser vi omtrent 26 millioner egg!

Ved Nortura i Trondheim pakker de nå 1 million egg om dagen for å møte etterspørselen.

– Her er det hektisk, men god stemning. Og det blir nok egg til påske, det er vi helt sikre på, sier produksjonsleder Karianne Thomsen.

Hver nordmann spiser i gjennomsnitt ca. 13,1 kg egg i året, ifølge Nortura. Dette er inklusive egg i baking og annen matlaging. Foto: Morten Karlsen / NRK

Hvorfor er det så populært med egg i påska?

Før hønsehusene fikk lys, la ikke hønene egg i den mørke årstiden. Men med sola, altså rundt påsketider, begynte de å verpe igjen. Da ble det fest! Og i middelalderen ble egget brukt som et bilde på Jesu oppstandelse og anvendt i påskeforkynnelsen.

Uansett opprinnelse – tradisjonen har holdt seg. Det merker de ikke minst hos Nortura, hvor fabrikksjef Svein Rasmussen garanterer ferske egg.

– Før påske henter vi egg fra produsentene to ganger i uka, mot normalt én gang. Eggene kommer inn, pakkes og sendes til lageret, før de blir kjørt ut til grossistene samme dag.

De dyrebare ovalene kommer inn på paller, med 10.800 egg på hver.

– De som velter en slik palle, gjør det bare én gang, humrer Rasmussen.

Og om sjefen er glad i egg? Det går med minst to hver dag, er påstanden.



Eggende fakta Ekspandér faktaboks Det største antall eggeplommer funnet i ett hønseegg, er fem.

Det er 8-10.000 porer i hvert eggeskall. Det kan dermed ta til seg lukt fra andre matvarer. Det betyr også at du påvirke smaken ved å legge eggene sammen med hvitløk eller vaniljestang i et par dager.

Det går an å speke egg. Fremgangsmåten er lik den man benytter til graving.

Eggehvite består hovedsakelig av protein, og kan binde luft opp til åtte ganger sitt eget volum.

Norske egg pakket i kartong og solgt i butikk er underlagt regelverk om salmonellakontroll. Disse kan derfor trygt spises rå.

Enkelte mennesker har frykt for egg – det kalles ovofobi.

Verdens eggdag feires den andre fredagen i oktober.

Ikke alle egg blir spist – noen blir også til påskepynt. Foto: Colourbox

Har laaaang holdbarhet

Et egg veier i gjennomsnitt 63 gram og er proppfullt av viktige næringsstoffer. Innenfor skallet finner vi proteiner, folat, jern, jod og vitamin A, D og E.

Egg kan spises opptil seks-syv måneder etter datostemplingen, så lenge det er uten sprekker og oppbevares kjølig. Du kan også fryse dem, men da må du skille plommen fra hviten først.

De fleste vet nok hvor lenge de vil ha egget sitt kokt, men her er altså tommelfingerregelen: bløtkokt egg 5,5 minutter, smilende egg 7 minutter, hardkokt egg 10 minutter. (Funfact: Et strutseegg må koke i 2 timer for å bli hardkokt.)

Og vil du ha en fin, gyllen farge på dem til påskefrokosten, legg litt løkskall i kokevannet.

Hvis du ønsker farge på egget, kan du tilsette for eksempel rødbetsaft, spinatblader eller løkskall i kokevannet. Foto: Montasje: Lari Løberg Skår / NRK

Her er det størst hønetetthet

Du husker kanskje Lars Sponheims uttalelse "hver mann burde hatt sin høne" fra Stortingets talerstol i 2004? Han vil nok aldri få ønsket sitt innfridd, selv om verpehønene våre er godt fordelt utover landet.

Det er imidlertid Finnøy i Rogaland som har landets høyeste hønetetthet, Ifølge SSB i 2019. Kommunen har 3197 innbyggere og 212.500 høner. Det gir hele 66 høner per innbygger.

Litt bak kommer trønderkommunene Røyrvik med 47 høner per innbygger, og Roan med 31 høner per innbygger. Steinkjer, Klepp og Finnøy har flest høner totalt sett.