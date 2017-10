Northug-trener har tatt tak for å unngå ny smell

Langrennsstjernen skal være i de italienske alper 32 dager i strekk. 31-åringen forlot Norge sist onsdag med kurs mot Italia.

– Det er et lengre høydeopphold enn Petter har vært på tidligere, men han har vært på nesten like lange opphold før, så det blir et normalt høydeopphold med rolige økter i starten, før det er kontrollerte hardøkter fra dag fem, forklarer Northug-trener Stig Rune Kveen til NTB.

På dag fem (søndag) gjennomførte han og lagkamerat Chris Jespersen første hardøkt.

Avslutter i Val Senales

Northug, Jespersen og trener Vidar Undebakke skal tilbringe den første tiden av det over én måned lange høydeoppholdet i Livigno og Stelvio, før de skal bevege seg videre til Val Senales i de to siste ukene, i midten av oktober.

– Der møter han resten av Ski-Norge og utlendingene, hvor alle skal gå på samme bre, sier Kveen snart ett år etter den mye omtalte høydesmellen, som førte til at Northugs VM-sesong gikk fløyten.

– Problemet i fjor var at han var for hissig i perioden etter høydeoppholdet. Vi har lagt en god plan og skal være mer nøye med hvile i tiden etter at han kommer ned fra høyden, lover treneren.

Hard kamp

I midten av november er det sesongåpning på Beitostølen, hvor Northug slutter seg til resten av det norske landslaget. Helgen etter åpnes verdenscupen i Ruka, og det blir hard kamp om plassene på det norske laget.

– Det er ikke noen ny problematikk. Er Petter frisk og rask er han i toppen på Beitostølen. Det har han gjort tidligere. Det samme gjelder for alle de andre norske utøverne. De må vise form og gå fort på ski for å være på skuddhold til verdenscupplassene.

– Går alt som normalt, uten at han pådrar seg skader eller sykdom, så er målet å gå seg inn på verdenscuplaget og etter hvert vise ordentlig OL-form, avslutter Kveen.