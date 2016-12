Northug må trolig stå over Tour de Ski

Det er høyst sannsynlig en liten feilsatsing i slutten på en høydetrening i Italia i november, samt tøff trening hjemme i Trøndelag som er årsaken til formsvikten. Petter og Tomas Northug trente sammen med Lars Ove Aunli og alle har fått en kraftig smell i etterkant.

– Dagene går fort, litt for fort, sier sportslig leder Ole Thonstad i Strindheim til Adresseavisen.

Ifølge Northugs personlige trener Stig Rune Kveen er skistjernen fortsatt ikke tilbake i normal trening.

– Han er i lett trening og har vært litt ute på ski. Avgjørelsen om han skal delta i Tour de Ski blir tatt i løpet av få dager, sier Kveen.

– De ble litt for ivrige den siste uken i høyden. Da de kom tilbake var de for hissige på grøten, ettersom de følte seg ganske pigge, sier Thonstad.

Selv om situasjonen kanskje er kritisk med tanke på Tour de Ski, mener Kveen mulighetene fortsatt er gode for at Petter Northug skal være i stand til å forsvare noen av sine fire VM-gull i Lahti i februar. Han er også positiv til at lillebroren kan bli en del av den norske VM-troppen.

– Det viktigste nå for Petter sin del er å komme hundre prosent på rett kjøl. Jeg er ikke stresset med tanke på VM, sier Kveen.

Tour de Ski-laget blir offentliggjort tirsdag.