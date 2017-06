Northug konkurrerer i Norge søndag

– Petter har holdt seg frisk hele tiden og fått gjort det han ønsker. Vi sikter mot 80 treningstimer i juni, sier trener Stig Rune Kveen til NTB.

Northug fikk ødelagt forrige sesong på grunn av overtrening. Han presset seg for hardt rett etter hjemkomst fra et høydeopphold. Det lot seg ikke rette opp igjen. Derfor ble også Lahti-VM en kjempenedtur for ham.

– Vi snuser vel på et opphold på fire uker nå. Vi føler i stor grad den samme lesten som tidligere. Petter har vanligvis hatt vel 100 høydedøgn i mesterskapssesonger, sier Kveen.

Første gang i Kanalrennet

Treningskompis Chris Jespersen er ikke med til Italia. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Etter økt på økt i italiensk tynnluft ser Northug fram til å konkurrere igjen. Det skjer i Telemark til helgen.

– Han har ikke vært med på Kanalrennet før og gleder seg, sier Kveen.

Northug har knyttet til seg Chris Jespersen som sparringpartner, men de to har ikke trent sammen hittil.

– Chris pådro seg litt sykdom og tok ikke sjansen på høyden nå, men han kommer til å være med utover høsten

OL i Sør-Korea er Northugs store sesongmål. Sotsji-lekene ble en fiasko for ham uten medaljer. Fire år tidligere ble det to gull, et sølv og en bronse i Vancouver.

Verdenscupen denne sesongen starter i Ruka (Finland) 26. november. OL åpnes 9. februar.