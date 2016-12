Northug fikk hjelp av Snåsamannen

– Petter kom hit for å få en god samtale med meg. Han har hatt litt problemer i skirenn igjen. Petter fortalte meg at det virket som at han ble mer opplagt til årets store skirenn mens han snakket med meg, sier Joralf Gjerstad til Trønder-Avisa.

Ute av form

Northug har ikke funnet formen så langt i sesongen. Han har blant annet stått over rennene i Ruka og Davos, og 30-åringen er heller ikke med i helgens renn i La Clusaz.

For Northug handler nå alt om å finne gullformen til Tour de Ski og VM i Lahti. Gjerstad er trygg på at Northug kommer til å levere.

– Om han ikke blir først, så blir det tredjeplass, forsikrer Gjerstad.

Petter Northug har ikke vært i form i høst. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– En god prat

Langrennsesset har de siste årene besøkt Snåsamannen med ujevne mellomrom.

– Petter har vært her for en god prat flere ganger de siste årene. Jeg har et veldig godt forhold til familien Northug, bekrefter Gjerstad.

– Vi har stor respekt for en stor personlighet som Joralf. Jeg vil ikke gjøre det vanskeligere enn å si at han er en stor personlighet som vi har hatt æren av å kjenne i mange år, sier pappa John Northug til avisa.