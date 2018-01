Northug dropper Piteå

Petter Northugs trener, Stig Rune Kveen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Han sikter mot å gå i NM, sier Kveen.

Northug hadde en trøblete oppkjøring i høst og fikk ikke sjansen i Tour de Ski. Han skal nå kjempe hardt for å komme med i OL-troppen.

Northug trener som planlagt om dagen med langturer og intervaller.

– Det skal gjøre at han får lagt en god base, sier Kveen.

Tilbudt plass i Planica

Northug er allerede tilbudt plass i verdenscuprennene i Planica kort etter NM.

– Vi vet at han kan gå skirenn til uka og uka etter det (Planica). Det er det vi forholder oss til, sier Kveen.

NM del 1 arrangeres 11.-13. januar. Der er Northug aktuell for sprint i klassisk stil, 15 km fri og 30 km skiathlon.

NRK-ekspert mener Northug burde ha gått

NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland. Foto: Philip Hofgaard / NRK

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland tror det hadde vært fornuftig av langrennsstjerna å stille opp i Skandinavisk cup.

– Det å gå løp er formutløsende, og Petter har ikke gått mange konkurranser, så jeg tror det er fornuftig å gå renn i den posisjonen han er i nå, sa Aukland i slutten av desember.

Aukland mener uansett det er viktig at Northug får gå i Planica.

– Det er en veldig viktig beskjed for Petter Northug å få klarsignal om gå Planica. Da kan han fokusere på trening og slippe å måtte prestere i alle konkurransene han skal delta i, og fokusere på det som er riktig for å vise at han er i form i et verdenscup-renn.