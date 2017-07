Norske Skog utsetter refinansiering

– Vi arbeider utrettelig for å legge til rette for dialog og diskusjoner mellom kreditorer for å kunne presentere et revidert transaksjonsforslag som oppnår de viktigste målene vi satte oss da prosessen ble startet, sa konsernsjef Lars. P. Sperre i en børsmelding fredag kveld.

Styret la 2. juni fram sitt forslag til refinansiering. Da var 15. juni akseptdato, og endelig akseptfrist var 29. juni, skriver E24.

Akseptfristen ble forlenget til 12. juli. Deretter ble den utsatt til 31. juli. Fredag kom meldingen om at den utsettes igjen.

– Vi håper at et revidert transaksjonsforslag som har sterk støtte, kan bli annonsert innen relativt kort tid, sier Sperre.

For to uker siden varslet selskapet at det hadde fått to forslag om refinansiering. I forslagene får kreditorene enten 75 eller 85 prosent av selskapet, mens dagens aksjonærer kan bli sittende igjen med så lite som 5 prosent.

Norske Skog har lenge slitt i et fallende avispapirmarked og har dessuten stor gjeld etter mange oppkjøp. I mai hadde selskapet en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner.