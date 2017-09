For å unngå konkurs måtte et tilstrekkelig flertall av kreditorene i Norske Skog godta styrets nye redningsplan innen klokken 17 fredag.

I en børsmelding like før klokken 17 opplyser imidlertid selskapet at fristen er utsatt til samme tid tirsdag 3. oktober.

– Rekapitaliseringsprosessen er utfordrende, slik vi visste den ville være, men ønsker å gi tid til å fullføre diskusjonene med kreditorer og aksjonærer, sier styreleder Christen Sveaas i en kommentar.

Videre viser han til utspill fra flere av de ulike kreditorgruppene fredag, der de har vist interesse for å komme fram til en redningsplan alle kan godta.

– Vi tror at å utvide fristen for enighet vil gi større mulighet for å komme fram til en løsning, sier Sveaas, og understreker at styret i Norske Skog mener det «kun finnes mindre gunstige alternativer» enn gjensidig enighet.

Kamp om verdier

Kampen om å få på plass en redningsplan har pågått i svært lang tid, selv om det mellom de ulike partene er et forholdsvis bredt ønske om enighet.

Den siste uken har det imidlertid pågått en tydelig kamp om eierandeler mellom de usikrede og de sikrede obligasjonseierne.

Restruktureringsplanen Norske Skog foreslo 18. september innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer. I forslaget fikk de sikrede långiverne klart mest, mens de usikrede fikk klart minst.

Ikke overraskende ble dette møtt med en kald skulder hos flertallet av de usikrede kreditorene, de såkalte juniorlångiverne, som kom på banen med et eget forslag der de kommer klart bedre ut.

Dette ble kontant avvist av kreditorene som er sikret med pant i fabrikkene, de såkalte seniorlångiverne, der flertallet støttet Norske Skog-styrets forslag.

Sukret redningsplan

Ifølge Dagens Næringsliv har seniorene som et kompromiss tilbudt juniorgruppen en sukret versjon av styrets redningsplan. I det nye forslaget øker de juniorenes utbytte fra rekapitaliseringen med 50 prosent, fra seks til ni prosent.

Blir det likevel heller ikke enighet om en restruktureringsplan innen den nye fristen tirsdag 3. oktober, trues Norske Skog igjen av konkurs og skifterett.

Resultatet vil da etter all sannsynlighet bli at det bare er kreditorene med pant i selskapets verdier som vil ta over de sju papirfabrikkene.

For å unngå dette må 75 prosent av både de sikrede og de usikrede kreditorene til Norske Skog, samt to tredeler av aksjonærene, støtte en redningsplan for selskapet.