Norske Skog lanserer redningsplan

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skog har en plan for å redde selskapet. Foto: Eivind Marcelino

De 2.500 ansatte i Norske Skog kan ifølge Dagens Næringsliv miste jobben om ikke det konkurstruede selskapet tar grep.

Tirsdag morgen la Norske Skog ut meldingen om møtet mandag klokka 13, der de skal presentere et forslag som har til hensikt å gi selskapet en «robust industriell og finansiell plattform for videre utvikling av selskapet».

Selskapets kreditorer vil deretter ha to uker på seg til å vurdere og ta stilling til forslaget.

Detaljene er ikke avslørt ennå, utover at forslaget skal «redusere selskapets gjeld og rentebetalinger til et nivå som gir Norske Skog som et industrielt selskap en realistisk og langsiktig bærekraftig kapitalstruktur, som gjør det mulig å utvikle selskapet i et ganske utfordrende internasjonalt marked».