Vil heller se soleklare offsider enn å få innført videodømming i Norge

– At Bendtner scoret på Brann Stadion i to meter offside, irriterer meg fortsatt. Men jeg vil heller ha det sånn fordi det er en del av fotballen, sier Gjert Moldestad.

Du kan ikke tenne større brannfakkel i norsk fotball.

En Brann-supporter som ønsker å se RBK-spiller score mens han er i offside.

Men grunnen er enkel: Heller dét enn videodømming i norsk fotball.

AVGJØRELSE PÅ SKJERMEN: For publikum på stadion kan man se på storskjerm om hva slags avgjørelse som blir tatt etter at videodømming blir brukt. Noen liker, andre liker det ikke. Foto: CARL RECINE / Reuters

– Ødelegger flyt og spenning

Gjert Moldestad er leder i Norsk Supporterallianse, som representerer norske supportere fra nord til sør.

Nå ønsker de å ta kampen rundt videodømming, altså at dommerne får hjelp av video for å avgjøre straffer, offsidesituasjoner og lignende i kamper.

– Vi ønsker ikke videodømming, vi ønsker å ha det sånn som det er.

I flere av verdens største ligaer brukes det allerede, blant annet i England, Italia, Spania og Frankrike. Det har allerede ført til en rekke store kontroverser, og fansen er splittet på om det gjør fotballen bedre eller verre.

Moldestad er ikke i tvil.

– Det stykker opp og ødelegger flyt og spenning i fotballen.

SIER NEI: Gjert Moldestad vil ikke ha videodømming i Norge. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Diskuterer ikke annet enn videodømming

Moldestad mener også den spontante gleden av å feire et mål på stadion, vil bli borte i større grad med videodømming i Norge.

Det skjer fordi man venter på målet blir godkjent eller om det skal sjekke på video.

I tillegg føler Moldestad diskusjonen rundt en fotballkamp, nå i større grad handler om videodømming enn om selve kampen.

– For eksempel i England, så bruker man mye tid på å diskutere hvor negativt eller positivt videodømming er. Man har sluttet å diskutere om det var offside, om det var straffe eller om ballen faktisk var inne. Det er en del av gleden og sjarmen med fotballen.

Kan bli innført i Norge

På kontorene til Norges Fotballforbund har diskusjonen om innføring av videodømming i norsk fotball pågått lenge. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn, sier de nå jobber med et prosjekt med norske dommere som kan ende med videodømming.

– Det er ikke endelig bestemt, men vi har en ambisjon om at dette skal være på plass i 2023.

Fisketjønn er derfor ikke med på Moldestad sine meninger.

–Jeg forstår skepsisen til det, og det var mange av oss som var skeptiske etter det vi opplevde i England. Nå virker det som at det har blitt bedre. Når det er sagt, så tror jeg videodømming er viktig, både nasjonalt og internasjonalt i framtiden. Det er et hjelpemiddel for dommeren, så de riktige beslutningene blir tatt, sier Fisketjønn.

SKJØNNER SKEPSISEN: Nils Fisketjønn i NFF forstår at mange er skeptiske. Likevel, mene han videodømming er bra for norske dommere. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Positive til videodømming

Også flere norske spillere i Eliteserien ønsker videodømming.

I en undersøkelse gjort av VG og Norsk Spillerorganisasjon svarte 66,7 prosent av de 93 respondentene at de ønsker videodømming.

På RBK-feltet, er de også positive.

– Nå er det jo kommet i hele Europa, så hvorfor ikke få det til å fungere i Norge også, sier Kristoffer Zachariassen til NRK.

Også Åge Hareide tror videodømming kommer til Norge. Men han mener noe må forbedres.

– Det største problemet er hands-regelen, som de er nødt til å se på. Det blir voldsomt når ballen skytes opp i hånda, og det blir dømt straffe.