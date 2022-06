– På den halvtimen vi har vært her ser jeg masse naturlig kyllingatferd. Det er ikke vanlig å se i norske kyllingfjøs av denne størrelsen, sier Lise Kleveland.

Hun er kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, og står i et kyllingfjøs på Melhus i Trøndelag. Her inne befinner det seg rundt 20.000 kyllinger. De løper rundt og leker med hverandre, spiser, legger seg ned og koser med hverandre, og kan utforske fritt.

Årsaken er European Chicken Commitment (ECC) – et sett med regler som skal gjøre dyrevelferden i kyllingindustrien bedre.

Norsk produsent er først ute

Standarden er utarbeidet i samarbeid med dyrevernsorganisasjoner, og inneholder flere krav:

Kyllingene skal ha bedre plass og mer naturlig lys. I tillegg skal man avle en kyllingrase som vokser saktere enn den som er vanligst i norsk industri.

Så langt har 270 europeiske kyllingprodusenter forpliktet seg til å selge kjøtt etter ECC-standard innen 2026. Blant disse finner man internasjonale aktører som KFC, Nestlé og IKEA.

Norsk Kylling, som eies av Rema, er den første industrielle produsenten i verden som nå møter ECC-standard. Det har ikke skjedd av seg selv.

– Dette er et prosjekt som vi har gått inn i med hud og hår og hjerte og sjel, og ikke minst investert både tid og penger i. Vi er veldig glade for at vi nå får det resultatet vi ønsket, nemlig en verdikjede for hvitt kjøtt som er helt annerledes enn den vi opplevde for bare noen få år siden i vårt system, sier styreleder Ole Robert Reitan.

– Til syvende og sist ender det med at man kan sove bedre om natta, og det er jeg veldig glad for, legger han til.

Ole Robert Reitan kan sove bedre nå når han vet at kyllingene fra Norsk kylling har det bra – og det er heller ikke så verst for økonomien. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Kan kombinere produksjon og dyrevelferd

Kleveland i Dyrevernalliansen er ikke i tvil – dette settet med regler har mye å si for dyrevelferden.

– I forhold til minimumskravene i norsk lovverk, så har disse kyllingene det milevis bedre. De har mye bedre plass, de har mye dagslys som gjør at de blir mer aktive, og de er av en rase som ikke vokser like fort som de vanlige kyllingene i norsk produksjon. Det gjør at de har bedre helse og er en friskere og mer aktiv liten fugl.

For første gang ser dyrevernsorganisasjonen også at det er mulig å kombinere storskala kyllingproduksjon med god dyrevelferd.

– Det har vi i Dyrevernalliansen vært i tvil om, men det vi ser her i dag viser at det er mulig. Norsk kylling gir fuglene en vesentlig bedre dyrevelferd, sier Klevland og fortsetter:

– Det er ingen grunn for konkurrentene til å holde tilbake. De må hive seg rundt og gjøre det samme.

Kleveland er ikke i tvil om at kyllingen her har det bedre enn andre steder. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Vil ikke signere ECC

Nortura, som står bak merkevaren Prior stiller ikke til intervju med NRK, men svarer i en e-post:

– Nortura har over tid produsert både standard kylling og saktevoksende alternativer. Vår produksjon oppfyller mange av kravene i ECC, men ettersom norsk kyllingproduksjon allerede holder et anerkjent høyt nivå vil vi per nå ikke signere ECC i sin helhet, skriver kommunikasjonssjef Mari Hagerup.

NRK har også vært i kontakt med kyllingprodusenten Den Stolte Hane, som heller ikke stiller til intervju.

Christin Scaumburg Bjønness er sjef for kvalitet, dyrevelferd og helse. Hun skriver i en e-post at de er opptatt av velferd for dyra, og følger det lovpålagte Dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling.

– Standardproduksjonen vår etterlever alle de norske kravene og langt på vei de fleste av kravene i ECC med unntak av noe høyere tetthet og type hybrid, skriver hun.

– Norsk produksjon har lav dødelighet, lav sykdomsforekomst og lavere dyretetthet enn standardproduksjonen i de fleste andre land – noe resultater fra utenlandske studier viser.

Mulig å gjøre helomvending

Reitan håper at Norsk kylling kan være et forbilde for konkurrentene, og vise at det er mulig å gjøre ei helomvending.

– Når man begynner å se på en omveltning av en hel verdikjede ser det skummelt ut, det ser dyrt ut, det ser vanskelig ut. Men logikken er veldig enkel. Hvis du gjør ting skikkelig, blir det til slutt økonomisk ganske fornuftig.

– Jeg kan nå stå her og si at det er fullt mulig å gjennomføre, og det kan også bli veldig lønnsomt, legger han til.

Noe av grunnen er mindre svinn i produksjonen. Dødeligheten er nærmest borte, og det er mindre sykdom blant kyllingene.

– Hvordan er det å få ros fra dyrevernerne?

– Det er uvant, for det er vi jo ikke så vant til, men det er veldig hyggelig. Jeg er veldig glad for å kunne bruke livet mitt som kjøpmann til å bidra til forbedringsprosesser i all matproduksjon. Jeg håper vi kan fortsette å ha en god dialog, for vi har jo de samme interessene.