Norsk Kylling flytter produksjonen fra Midtre Gauldal

– Vi har gjort alt vi kan for å finne en løsning i kommunen, vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for høye og risikoelementene for mange til at vi kan gå for bygging av vår nye fabrikk der, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken i en pressemelding.

Norsk Kylling går dermed videre med de to andre alternativene Orkdal og Malvik, der Orkdal utmerker seg som best egnet for den nye kyllingfabrikken.

Midtre Gauldal mister rundt 300 arbeidsplasser som følge av fabrikknedleggelsen.

Norsk Kylling varsler samtidig at de ønsker å satse tungt i kommunen med fokus på investering og utvikling av Hugaas Rugeri samt forsterkning/oppbygging av spesialistkompetanse med egen avdeling i Midtre Gauldal kommune.

– Vi ønsker derfor å beholde næringstomten der dagens fabrikk står, med tanke på framtidig næringsutvikling på Støren.

– Midtre Gauldal kommune er en fremoverlent kommune, og har store ambisjoner om å legge til rette for næringsutvikling på Støren. I dag ligger fabrikktomta midt i sentrum, og vi har forståelse for at man kanskje ikke ønsker industri der videre framover, men vi er åpne for forslag. Vi ønsker å bidra til god næringsutvikling i bygda, og håper vi kan gjøre det både med næringstomt og egen aktivitet, sier Stokbakken.

Utsatte vedtak

1. juni i fjor ble det kjent at eier Rema 1000 skal bygge ny Norske Kylling-fabrikk i Midt-Norge og at det ikke blir der dagens fabrikk er lokalisert, i Støren i Midtre Gauldal.

På et møte med de ansatte i februar i år ble det informert om at det fortsatt ikke var bestemt noen ny lokasjon.

Mandag kom altså beskjeden om at det enten er Orkdal eller Malvik som blir lokasjon for den nye fabrikken.