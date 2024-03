Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tusenvis av tonn med lakseskinn blir til overs når oppdrettsbransjen har solgt laksen sin. Et selskap i Trondheim, Norsk Fjordskinn, bruker dette til å lage eksklusive produkter som klær og møbler.

Norsk Fjordskinn har utviklet en prosess for å garve lakseskinn, noe som gjør det mer holdbart enn mange andre skinnprodukter på markedet.

I Norge produseres det 16.000 tonn med fiskeskinn hvert år, som ofte blir solgt billig til bedrifter som lager biodrivstoff, dyrefor og til næringsmiddelindustrien. Norsk Fjordskinn ser et økende marked for skinnprodukter.

Norsk Fjordskinn har utviklet garvemetoder som er tilpasset dagens krav, og som ikke bruker garvemidler som framkaller allergi eller er fulle av gift. De har også utviklet nye prosesser for garving i samarbeid med NTNU og Sintef.

Målet for Norsk Fjordskinn er å produsere 600.000 skinn innen 2025-2026. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Petter Brathaug Olsen er marinbiolog og ekspert på garving. I denne trommelen brytes huden på laksen ned til det bare er et flak med kollagen, som er det stoffet hud er laga av. Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Nede i en kjeller i Trondheim sentrum snurrer en trommel rundt og rundt. Inne i den flyter flere titalls lakseskinn i ei veske som fjerner fett og bryter ned cellene i skinnet.

Den glatte og seige massen inni skal til slutt bli et eksklusivt produkt som kan selges for hundrevis av kroner.

– Det ligner litt på slangeskinn. Det er litt tynnere og smalere enn vanlige skinn, sier Petter Brathaug Olsen i Norsk Fjordskinn.

Han er teknisk sjef og marinbiolog og jobber med å utvikle garvingen av skinnene.

– Sammenligna med de skinnene vi ser i dag, som ofte er så kostnadskutta at de knapt kan kalles skinn, så er lakseskinnet langt mer overlegent og holdbart, sier Olsen.

Foreløpig greier bedriften å lage 40 skinn i uka i denne trommelen. Målet er å øke produksjonen betraktelig i løpet av kort tid. Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Bruker restene til oppdrettsnæringa

Daglig leder i Norsk Fjordskinn, Marianne Mørk, har allerede brukt lakseskinn som klesdesigner. Foto: Jørgen Pettersen / NRK

I Norge lages det 16.000 tonn med fiskeskinn hvert år. Skinnene regnes som et restråstoff som blir til overs. Det selges derfor billig til bedrifter som lager biodrivstoff, dyrefor og til næringsmiddelindustrien.

Men med litt bearbeiding kan det blant annet bli til jakker, vesker og møbeltrekk.

– Markedet for skinn er økende. Lakseskinn er et ganske lite anvendt materiale. Men vi har funnet produktgrupper hvor vi kan konkurrere med andre grupper skinn, sier daglig leder Marianne Mørk i Norsk Fjordskinn.

Hun starta egentlig som klesdesigner som ønska å lage klær med skinn fra den nordiske naturen.

Mørck sydde klær av både reinsdyr- og geiteskinn. Så kjøpte hun lakseskinn fra Island og sydde et skjørt.

– Jeg synes det var å gå over bekken etter vann. Derfor fikk jeg støtte til å gjøre en studie for å undersøke muligheten til å lage et garveri langs kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag, sier Mørck.

Lakseskinnene kan farges og brukes som detaljelementer i møbler eller klær. Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Utvikler gammel tradisjon

Garving er et gammelt fag som tradisjonelt har tatt lang tid. Så har moderne industri gjort prosessen raskere og raskere.

Det er viktig at skinnene som brukes kommer fra laks som ikke har fått skader på huden av lakselus eller sår fra lusebehandling. Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Samtidig er det en prosess som lager en del utslipp og som kan bruke kjemikalier som ikke nødvendigvis er så bra for naturen.

– Vi ønsker ikke å bruke garvemidler som framkaller allergi eller er fulle av gift. Så vi har utvikla garvemetoder som er tilpassa dagens krav, sier Mørck.

Sammen med NTNU og Sintef har de utvikla helt nye prosesser og teknologier for garvinga.

– Det sparer oss penger og er bærekraftig. Lakseskinnet skal vare lenge, men vi må også tenke at det kan havne i naturen. Da skal det bare råtne vekk, sier Olsen.

Internasjonalt marked

Nede i laboratoriet i kjelleren i Trondheim sentrum greier de i dag å lage rundt 40 skinn i uka.

Målet er nå finne nye lokaler for å øke produksjonen betraktelig.

– Målet vårt er at vi i 2025–2026 skal produsere 600.000 skinn. Det er ganske mye, sier Mørck.