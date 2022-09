Normal drift i anleggsområde på E39

Statens vegvesen opplyser at det nå er normal drift, men at arbeidet med ny E39 mellom Betna-Hestnes fortsatt preges av den alvorlige ulykka 2. september. Ei eldre kvinne døde da huset hennes ble tatt av jordmasser fra anleggsområdet. Prosjektleder Odd Helge Innerdal sier det kommer til å være stort fokus på grunnforhold og vannveier under hele anleggsgjennomføringa. Flere ekstra tiltak er satt inn, blant anna står ei vakt nede ved veien for å følg med på terrenget.