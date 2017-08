For tre år siden ble det første gullet funnet i elva Gisna, og bare i løpet av i sommer har to norgesrekorder blitt knust. I slutten av juni fant Arne Sevaldsen en gullklump på 19,56 gram som fram til da var den største som er funnet her i landet.

Bare litt over en måned senere ble den rekorden ettertrykkelig knust. Marius Frang lette i elva bare 40 meter fra stedet hvor den forrige rekorden ble funnet. Gullklumpen han fant veide hele 34,9 gram.

Slik ser den ut. Norges største gullklump på 34,9 gram. Foto: Helene Solheim / NRK

– Det føltes veldig bra. Lykkerus! Man flytter mange tonn med stein for å komme dit. Når man endelig finner den er det godt, sier en stolt Marius Frang til NRK ved elvebredden på Gisna som er ei grenseelv mellom Oppdal og Rennebu.

Mest lovende forekomst i Norge

Målet til gullgraverne har hele tida vært å finne gullåra. Mengden og størrelsen på gullet er meget sjelden.

– Så langt er det absolutt den mest lovende forekomsten av gull i løsmasser i et elvesystem som vi kjenner til i Norge, sier Lars Olsen som er forsker ved NGU.

Han er imponert over funnene som er gjort og sier dette er spesielt.

Lars Olsen er forsker ved NGU og mener funnet er det mest lovende i Norge. Foto: Helene Solheim / NRK

– Vanligvis er gullet veldig smått fordi det har blitt frakta langt av isbreer eller elver. Her er klumpene så store at vi håper kilden kan ligge nærme et sted, forteller Marius Frang.

Dro til Amerika for å lete etter gull

Ivar Langklopp er grunneier på den ene siden av Gisna og unner grunneierne alt godt. Han forteller at dette nok er noe hans forgjengere gjerne skulle ha visst om før de reiste til Amerika for å lete etter gull.

– Det er jo mine forferde og mange som dro til Amerika sist på 1800-tallet og levde med gulldrømmen, men så satt de på det her.