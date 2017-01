Norge vil ha verdenscupfinale i Trondheim

I etterdønningene av McLaren-rapporten om russisk statsstyrt doping og omfattende juks under OL i Sotsji valgte russerne å si fra seg verdenscupavslutningen i langrenn 16. - 19. mars. Foreløpig har ingen erstatter kommet på plass.

Landslagstrener Tor Arne Hetland håper at Trondheim blir nytt arrangørsted, og at verdens beste skiløpere samles i Granåsen skistadion i mars.

- Vi håper at det blir verdenscupfinaler i Trondheim. Det hadde vært bra både for norsk langrenn og for finalens skyld. Det er flere nasjoner som sier at de ønsker at det blir lagt til Trondheim. På lagledermøtet sa de at Quebec i Canada har meldt sin interesse, og det samme har Kuusamo, Falun og Trondheim.

Det er sikkert flere som har tenkt seg om i romjula og på nyåret, og kanskje er det flere som vil melde seg på. Uansett er det FIS (det internasjonale skiforbundet) som beslutter dette, men det hadde vært enkelt med en kort reise fra Oslo til en destinasjon som en vet kommer til å fylle tribunene med folk har lyst til å se stor idrett.

Helgen før avslutningen er det renn i Holmenkollen i Oslo.

Stor interesse

Hetland nevner det faktum at langrenn har stor status i Trøndelag.

- Det har vært 30.000 tilskuere på plass når toppidrettsveka har vært arrangert i Trondheim. Dessuten har vi trønderne Petter (Northug), Johannes (Høsflot Klæbo), Didrik (Tønseth), Marit (Bjørgen) og Niklas (Dyrhaug) på startstrek, og da blir det fulle hus i Granåsen. Verdenscupfinalene kan også være lurt å ha i Trondheim med tanke på et mulig VM i byen, sier Hetland.​​

Penger

- Det er kanskje penger det står på?

- Jeg tror at rådmann Morten Wolden og Trondheim kommune kjenner sin besøkelsestid, og de har vel også sagt at de ønsker seg verdenscupfinalen. Det er vel den garantien som trengs, og vi vet jo også at næringslivet i Trondheim er glad i langrenn. Jeg tror derfor at det byr seg en mulighet i Trondheim, sier landslagstrener Hetland.

I forkant av Holmenkollhelgen skal det også arrangeres en bysprint i Drammen onsdagen før.

Etter Tour de Ski fortsetter verdenscupen med renn i Toblach, Ulricehamn, Falun. Deretter er det prøve-OL i Sør-Korea før det blir renn i Otepää i Estland helgen før VM i Lahti starter.