Norge vil arrangere håndballmesterskap i 2026 og 2028

Det ble bekreftet på en pressekonferanse i Trondheim tirsdag formiddag.

Fra før av er det kjent at Norge skal arrangere VM for kvinner i 2023 og VM for menn i 2025.

Nå vil de også ha mesterskap EM for både kvinner og menn i 2026 og 2028.

Samarbeid med nabolandene

Norge ønsker å være hovedarrangør for mesterskapene,.

Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen er tenkt som arrangørbyer hvis Norge får arrangere mesterskapene.

Mesterskapene vil også bli et samarbeid med Danmark og Sverige, som ønsker å arrangere noen av kampene.

Får konkurranse fra Russland

Det er ikke bare Norge som ønsker å arrangere håndballmesterskap.

Russland søker også om å arrangere EM i 2026.

– Det er mange sterke konkurrenter, så det blir en tøff kamp. Men Norge kan slå i bordet med mesterskapet som ble arrangert i 2020, sier Øyvind Togstad som er leder for Norges Håndballforbund, Region Nord