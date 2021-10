Maren må betale sju ganger høyere strømpris enn studenter i nord

Denne mandagen er strømmen sju ganger dyrere i Øst-, Vest- og Sør-Norge enn i Midt- og Nord-Norge. Og tirsdag settes det årsrekord for prisen på strøm i Sør-Norge.

– Det blir skummelt når vinteren kommer, særlig når det viser seg at prisen stadig endrer seg. Så vi er nøye med å skru av lys, og vi lader av og til telefonen på skolen, forteller Lillehammer-studenten Maren Andal Stenbakken.

– Forvirrende strømavtale

Stenbakken har nylig flyttet inn i et kollektiv sammen med ei venninne, og må betale strøm for første gang. Hittil har de betalt 4-500 kroner per måned, men frykter at de nå må punge ut med mer.

Hun synes det er vanskelig å sette seg inn i alt rundt strøm. Fast eller flytende pris? Hvilket strømselskap? Spotpris og nettleie, hva er det? Venninnene valgte til slutt en fastpris-avtale, men får stadig beskjed om at «det er endring i din strømavtale».

– Jeg ender ofte opp med å ikke forstå så mye av disse epostene. Det er mye å sette seg inn i, og det virker som prisene endrer seg litt uansett.

«Vinnerne»

Lene Kristin Ertsås og samboer Thomas Roel bor i en enebolig på nær 480 kvadratmeter i Steinkjer i Nord-Trøndelag. Huset varmes opp av to varmepumper, varmekabler i enkelte rom – og de har hele åtte vedovner, om det skulle knipe.

Lave strømpriser i Midt-Norge slår positivt ut for familien Ertsås-Roel i Steinkjer. Fra venstre Fredrik Vincent, Nora Konstanse, far Thomas Roel, mor Lene Kristin Ertsås i bakgrunnen og Lovise Karoline. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Paret har tre aktive barn i alderen 8, 10 og 12 år, så vaskemaskina og tørketrommelen får kjørt seg. Ertsås sier hun fikk litt skrekken da hun så overskriftene om høye strømpriser, men så leste hun at Midt-Norge tvert imot har veldig lave strømpriser nå.

– Men jeg tenker på de som lever på grensa økonomisk; hvor sårbare de er for økte priser. For eksempel folk i større byer som bor i leiligheter uten andre varmekilder enn strøm.

Lene Kristin Ertsås i Steinkjer ble svært lettet da hun så at Midt-Norge ikke er rammet av de høye strømprisene. Foto: Privat

Prisen varierer time for time

Strømmen er dyrest når folk flest bruker mest strøm – som regel mellom klokka 7 og 10 om morgenen, samt mellom klokka 17 og 20 om kvelden.

Har du en ladning klesvask på vent og vil spare penger, er det som regel billigst strøm mellom klokka 2 og 5 om natta.

For å se nøyaktig timepris, kan du gå inn på Nord Pools hjemmesider.

Og til de som gruer seg til strømregningen: De superhøye prisene vil ikke vare. På kraftbørsen Nasdaq, der investorer og selskaper kan avtale strømpriser fram i tid, ser det ut til at prisene i januar-februar vil ligge på rundt 70 øre per kilowattime.

– Vi lever som vanlig, men vil ikke sløse

Det er fulle vannmagasiner og begrenset overføringskapasitet sørover som gir billig strøm i Midt- og Nord-Norge. Men familien Ertsås/Roel i Steinkjer kommer ikke til å ødsle med strømmen, selv om prisene nå er rekordlave.

– Vi lever mer eller mindre som vanlig. Klesvasken må jo gå sin gang. Men vi har tidligere byttet ut de fleste lyspærene med led, vi varmer opp bare to av etasjene i huset og vi har en hybridbil som ikke krever mye opplading, sier Lene Kristin Ertsås, og legger til:

– Det kan jo plutselig snu.