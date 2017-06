Nordtrøndersk høne la kjempe-egg

En stor begivenhet fant sted på et lite småbruk på Bartnes i Steinkjer søndag for to dager siden. En av familien Almlids 16 høner la et 168 grams egg, noe som er over 100 gram mer enn gjennomsnittet. Det var VG som først omtalte saken.

– Jeg er ikke helt sikker på hvilken høne det var, men en av dem har vært fryktelig rar og laget mye bråk de siste ukene. Nå har den blitt helt stille, så det spørs om det ikke var den som hadde kjempeegget inni seg. Det kan ikke ha vært så behagelig, ler Silje Almlid til NRK

Overrasket

Silje Almlids tre døtre, Elise, Bertine og Siren syntes det var veldig artig med eggefunnet. Foto: Silje Almlid

Det er døtrene hennes Elise (9) Bertine (7,5) og Siren (5,5) sine høner.

– De var veldig begeistret over at det gikk an å få til et så stort egg først og fremst, sier Almlid.

– Hvordan gikk det med høna?

– Høna har det bra, jeg har ikke sett noe forskjell på dem, forteller hun.

– Svært uvanlig

Å legge et på denne størrelsen er skjer veldig sjeldent, ifølge spesialveterinær i Helsetjenesten for fjørfe, Magne Kjerulf Hansen.

Veterinær Magne Kjerulf Hansen har aldri sett et lignende egg før. Foto: Animalia, Helsetjenesten for fjørfe

– Jeg har jobbet ti år i næringen, men jeg har aldri hørt om eller sett så store egg før, så det må være svært uvanlig. De største eggene kommer sjelden til eggpakkeriene, så sånn sett har jeg ikke så gode data, sier Hansen.

Han har derimot hørt om egg som legges i egg, men han sier at dette også tilhører sjeldenheten.

– Vanligvis vandrer plommen ned gjennom egglederen og det dannes et ferdig egg, men i noen sjeldne tilfeller hender det at egget snur og går tilbake. Dermed har høna lagt et nytt egg utenpå det ferdige egget.

Inne i egget lå det enda ett egg. Foto: Privat

Har skjedd før

Det største norske egget vi vet om ble lagt av ei høne i hobbyhønseriet hos familien Næss i Vestfold i 1993.

Egget veide 210 gram, mens et gjennomsnittsegg veier 63 gram.

