Nordmenn trosser regjeringens advarsel etter grenseåpning

Torsdag ble det varslet nye reiseråd for nordmenn. I Sverige ble regionene Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten tatt til gult nivå.

Det betyr at vi fra lørdag kunne reise over svenskegrensa – uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst.

Og nå har nordmenn grepet sjansen til å ta turen over riksgrensa.

– Når det ble mulig å reise uten karantene, tok vi turen. Vi har kjøpt vin og skal handle mat, sier Steinar Korschelt fra Bærum.

Han har familie i Halden, og har reist til Sverige via Ørje i Østfold.

STORHANDLER: Noen fyllte opp handlevognene når de fikk sjansen. Foto: Ketil Kern / NRK

Jevn trafikk

– Det finnes ingen grønne soner, de er røde og de er gule, og det er fremdeles smitterisiko i Sverige, sa justisminister Monica Mæland under fredagens pressekonferanse.

Tross advarselen, var det i dag jevn trafikk med østfoldinger og østlendinger på vei over grensa i Ørje.

– Er du ikke redd for koronasmitte?

– Ikke sånn som jeg oppfører meg. Jeg holder meg stort sett bak en maske, unngår små rom og holder avstand, sier Korschelt.

TAR FORHOLDSREGLER: Steinar Korschelt sier han tar smittevernregler på alvor, men ser at ikke alle gjør det samme. Foto: Ketil Kern / NRK

Rådmannen i Indre Østfold er ikke begeistret for situasjonen.

Forrige gang grensen åpnet, opplevde kommunen en sterk økning i smitte. Nå frykter rådmannen en ny bølge av koronasmittede i Indre Østfold.

– Ja, det er klart vi gjør det. Vi har sett effekten av den smittebølgen vi hadde sist. De som sier at de ikke frykter det, har kanskje ikke tenkt nok gjennom situasjonen, sier rådmann Geir Smedhus.

– Øker åpningen av grensa faren for et nytt smitteutbrudd?

– Enhver situasjon hvor folk reiser unødvendig, hvor folk sitter tett sammen i en bil, eller står tett sammen på et kjøpesenter øker faren for et smitteutbrudd, sier han.

Ikke redd for smitte i Åre

Et godt stykke lenger nord, hadde Svein Olav Sagvold fra Verdal tatt turen til Åre og Systembolaget.

– Vi dro tidlig for å unngå store folkemengder. Jeg tror det vil komme flere utpå dagen, sier han lørdag formiddag.

Verdalingen er ikke redd for smitte, og har kjørt langtransport i både Sverige og Finland i koronaperioden.

– Jeg synes svenskene har vært flinkere til å opprettholde smitteverntiltak enn nordmennene, sier Sagvold.

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage, har imidlertid vært skeptisk til grenseåpningen. Etter ukevis med lave smittetall i Sverige, er det nordmennene han er urolig for.

– Frykten er ikke at vi blir smittet av svenskene, men at vi blir stående i lange køer hvor nordmenn smitter hverandre.

TIDLIG UTE I ÅRE: Svein Olav Sagvold fra Verdal var tidlig ute med en tur på polet i Åre, og var en av få som ville snakke med NRK på lørdag. Foto: Vegard Woll / NRK

– En gledens dag

Butikksjef for Systembolaget i Åre, Susanne Wickstrøm, sier det har vært rolig på starten av formiddagen.

– Jeg var forberedt på at det skulle komme flere. Men jeg skjønte også at nordmennene er litt forsiktige ennå.

Torbjörn Swartz, sjef för Maximat-butikkene i Töcksfors och Charlottenberg, både håper og tror at grensen forblir åpen.

– Det er en gledens dag for oss. Koronasituasjonen ser mer stabil ut, så jeg kan ikke se for meg at grensen stenger igjen i det hele tatt, sier han til Sveriges Radio.