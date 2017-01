Nordmenn deportert fra Marokko

Etter initiativ fra Støttekomiteen for Vest-Sahara har omtrent 60 nordmenn forøkt å komme seg inn i Vest-Sahara de siste dagene. Dette gjør de for å sette søkelys på menneskerettigheter og Marokkos okkupasjon av området.

– Alle har enten blitt deportert da de landet, eller blitt stoppet på grensen på vei inn, sier leder for støttekomiteen, Erik Hagen.

Torsdag ble nordmennene Diego Vaula Foss og Hans Inge Alander, ikke bare deportert fra Vest-Sahara, men også sendt ut av Marokko.

– Dette er veldig uvanlig. Det er ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor de kastes ut, og det oppfattes veldig frustrerende, sier leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen.

Konflikten i Vest-Sahara Ekspandér faktaboks Vest-Sahara var en spansk koloni frem til 1976

Kort tid etter at Spania trakk seg ut, kom Mauritania fra sør og Marokko fra nord og kjempet om kontrollen over området. I 1979 trakk Mauritania seg ut, og Marokko sto igjen.

Deretter fulgte en geriljakrig mellom frigjøringsbevegelsen Polisario og Marokko.

I 1991 ble en fredsavtale signert, hvor det blant annet ble avtalt at det skulle holdes en folkeavstemning om Vest-Saharas selvstendighet. Denne folkeavstemningen har aldri funnet sted.

Marokkanerne har bygd en 2200 km lang mur gjennom Vest-Sahara, og har lagt ut miner langs muren.

160 000 mennesker som opprinnelig bodde i Vest-Sahara bor i dag i flyktningleirer i Algerie. (Kilde: Store norske leksikon og Globalis)

Disse fem jentene reiser i samme bil på vei mot Vest-Sahara. F.v. Caroline Macri, Katrine Inderberg, Sara Shafighi, Urte Sniaukstaite, Frida Johansen Foto: Privat

«It is forbidden»

En av de tilreisende er AUF-er Sara Shafighi, som også i fjor forsøkte å komme inn i landet, uten å lykkes.

– Vi vil høre historiene deres, slik at vi kan få ting til å skje. Vi ønsker at befolkningen skal få ha en folkeavstemning og råderett over sitt eget land, sier Shafighi.

I en bil med fire andre jenter forsøker Shafigi å krysse grensa onsdag. Hun forteller at andre har fått beskjed om at de ikke kan reise inn fordi «det er dårlig vær der» og fordi «det bor farlige terrorister i området».

Noen timer senere sender Shafighi en melding om at de har blitt stoppet i Sidi Ifni.

Det er tidligere enn forventet, og de blir fulgt av tre politibiler og fire mopeder nordover igjen.

«Vi ble stoppet, og fikk høre at vi ikke fikk kjøre videre "because it is forbidden" og at grunnen til det var hemmelig. De mente rett og slett at halve Marokko er forbudt område», skriver hun.

Se Sara Shafighis klipp fra de ble stoppet i Sidi Ifni i Marokko her. Du trenger javascript for å se video. Se Sara Shafighis klipp fra de ble stoppet i Sidi Ifni i Marokko her.

– Umulig å komme seg inn

Etter at Shafighi ble nektet innreise til området i fjor, har landet gjort det nærmest umulig for andre å komme seg inn dit.

– Det er umulig å komme seg inn, med mindre man har en økonomisk interesse som støtter Marokko, sier Hagen.

Erik Hagen, leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, mener det nå er blitt nærmest umulig å komme seg inn i området. Foto: Pressefoto

I Norge har regjeringen oppfordret næringslivet om å ikke drive virksomhet i Vest-Sahara.

– UD fraråder ikke næringsliv i andre områder som Nord-Korea, Syria eller Palestina, men gjør det i Vest-Sahara. Dette er det helt spesielle og sterke folkerettslige grunner til.

Trondheim kommune er en av kommunene som vil følge regjeringens råd.

– All honnør til Trondheim som ønsker å boikotte handel med Vest-Sahara. Det er ikke snakk om å boikotte Marokko, men om å unngå å kjøpe varer som kommer fra de okkuperte områdene, sier Hagen.