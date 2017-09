Nordlandsbanen var stengt mellom stasjonene Levanger og Bergsgrav i formiddag, etter røykutvikling i et godstog.

Politiet meldte at den sannsynlige årsaken til røyktutviklingen trolig var lekkasje av bremsevæske.

NSB fraktet passasjerene med buss for tog på strekningen mens banen var stengt.

Bane NOR sendte et lokomotiv til Rokne for å dra bort godstoget, slik at banen kunne åpne igjen.

Ingen personer ble skadd i hendelsen.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 8.59.