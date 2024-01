Nord-Fosen siida om meklingene: Forhandler med en «pistol mot tinningen»

– Det er viktig å forstå at Nord-Fosen siida forhandler med en «pistol mot tinningen».

Det står det i brevet som er sendt til statsministeren. De beskriver det som en bekymringsmelding.

«Som statsminister har du det øverste ansvaret for at den reparasjonsprosess som nå foregår, skjer på en rettferdig og riktig måte.», står det i brevet.

– Siidaen har fremmet et konkret forslag til løsning. Vi har bedt statsministeren bidra til at dette forslaget blir grundig vurdert og gjenstand for en åpen diskusjon.

Det sier advokat for den nordlige gruppen av reindriftssamer på Fosen, Nord-Fosen siida, Jon-Andreas Lange. Han har sammen med advokat Knut Hurum skrevet brevet på vegne av siidaen.

Kritiserer departementet sterkt

Siidaen mener Energidepartementet har vært inhabil i saken.

«Prosessen var preget av mangelfull dialog, der departementets strategi var å ikke gjøre noe som helst før siidaene aksepterte en ny utredning av hele saken.»

Roan Vind sitt anlegg nord på Fosen består av 71 turbiner. Foto: Luftfoto NRK: Tariq Alisubh

Dette begrunner de med at de forhandler uten at de opplever å ha reell innflytelse, fordi det er skissert et slags ris bak speilet.

Riset er at staten kjører en ny, langvarig utredningsprosess hvis meklingene ikke fører fram, og hvor vindkraftverket blir stående i tiden prosessen tar.

«Det er viktig å forstå at Nord-Fosen siida forhandler med en «pistol mot tinningen». Siidaen er gjentatte ganger opplyst fra OED og utbyggerne at alternativet til et forlik er at det fattes et nytt forvaltningsvedtak (av OED), og at dette uansett vedtakets innhold vil ende med mange nye år i domstolene, mens Roan vindkraftverk blir stående.», står det i brevet.

De mener dette er et utfall som innebærer at reindriften bryter sammen.

«Dette er et voldsomt og urimelig pressmiddel mot siidaen. Et slikt utfall vil innebære et nytt menneskerettsbrudd. Det er i strid med reparasjonsplikten, samt statens selvstendige plikt til å sikre reindriften. »

Advokat for Nord-Fosen siida, Jon Andreas Lange i advokatfirmaet Dalan, ber statsministeren om en grundig vurdering av brevet de har sendt. Sammen med advokat Knut Hurum representerer han siidaen i saken». Foto: Synnøve Hole / NRK

Energidepartementet viser til kommentar fra Statsministerens kontor.

– Statsministeren vil på vanlig måte besvare brevet, før han svarer media. Dette er en pågående mekling. Drøfting av mulige løsninger hører hjemme i meklingsrommet, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap).

Er fremdeles et pågående menneskerettighetsbrudd

Like før jul kom den sørlige gruppen av reinere på Fosen til enighet med staten og utbygger Fosen Vind.

Avtalen gjør at det pågående menneskerettighetsbruddet opphører sør på Fosen.

Fremdeles gjenstår det å komme til enighet i den nordlige delen.

Her har selskapet Roan Vind 71 turbiner.

Konsesjonen til utbyggingen av vindkraftanlegget er kjent ugyldig av Høyesterett i storkammen.

– Vi har ikke gitt opp at statsministeren bidrar til en grundig vurdering av vårt forslag, sier Lange, som representerer advokatfirmaet Dalan.

I brevet viser han til at et grunnleggende krav til den videre meklingen er at siidaens forslag til løsning må være gjenstand for åpen og fri diskusjon mellom partene.

«Nord-Fosen siida opplever at deres forslag til kompromisser blir «skutt ned», uten at det blir gitt noen forståelige begrunnelser eller gjennomført en meningsfylt dialog om disse.», står det i brevet.

Statssekretær Ingebrigtsen ønsker at det skal bli en avtale også med Nord-Fosen siida.

– Regjeringen håper det er mulig å komme i mål med en minnelig avtale også mellom partene på Nord-Fosen, sier han.

Holder fast på at turbiner må ned

Siidaen viser til at det er bygd totalt seks vindkraftverk i vinterbeiteområdene til Nord-Fosen siida med til sammen 201 turbiner.

Siidaen har akseptert fem av vindkraftverkene med til sammen 129 turbiner. Men sa nei til Roan vindkraftverk med 71 turbiner fordi dette var et område de er helt avhengig av.

De sier at med all utbyggingen, inkludert Roan, er det ikke nok vinterbeite til å drive videre.

Det er et akutt behov for å få tilbake tapt beiteland.

Det er bygd ut for kraftproduksjon i flere av vinterbeiteområdene til Nord-Fosen siida. Dette bildet er fra Roan. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Siidaen mener deres fremsatte forslag om at 45 oppførte turbiner tas ned for å reparere menneskerettsbruddet, må undergis en seriøs og grundig vurdering.

«Vi oppfatter at det sentrale motargumentet er bortfall av forventet fortjeneste ved det ulovlige anlegget. Siidaen mener dette motargumentet må sees i lys av at Staten og Statkraft har enormt store inntekter fra vindkraft på Fosen.», står det i brevet.

Kommunikasjonssjef Stein Tore Laugen i Aneo har tidligere anslått overfor NRK at de har årlige inntekter i Roan på rundt 300 millioner kroner.

Ifølge en analyse gjort av Europower har de to vindkraftverkene generert én milliard kroner i inntekter, bare siden dommen falt for to år siden.

Vil ha Sametinget og NIM med i forhandlingene

Da løsningen kom for den sørlige gruppen, understreket Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) at det haster å få en avslutning på menneskerettighetsbruddet i nord.

NIM er et uavhengig organ underlagt Stortinget.

Siidaens advokat henviser til at grunnleggende krav til meklingen er at en minnelig løsning skal ligge innenfor FNs artikkel 27. Og oppfylle prinsippene om FPIC (free, prior, informed consent).

For å sikre større balanse og bredere kompetanse i meklingen, kan det være ønskelig at Norges Institusjon for menneskerettigheter og Sametinget deltar på neste møte, mener de.

Sametingspresident Silje Karine Moutka har kritisert statens håndtering av Fosen-saken sterkt. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

De ønsker også å ha med Statkraft.

I 2021 solgte Statkraft sin andel på 52,1 prosent i Roan vindpark til Aneo og partner Stadtwerke München.

Aneo er eid av TrønderEnergi og fondet HitecVision.

I kontrakten mellom Statkraft og Aneo står det at kjøperne av Statkrafts 52,1 prosent eierandel i Roan Vind holdes skadesløse for potensielle tap som følge av Fosen-saken.

Det vil si at Statkraft får økonomisk belastning i begge vindkraftverkene.

Dette er gjengitt i Statkraft sin årsrapport for 2022.

Siidaen sier de skriver til Statsministeren fordi de er dypt bekymret for at prosessen de er i, utgjør og ender med et nytt menneskerettsbrudd overfor siidaen:

«Vi håper du som øverste ansvarlig forstår siidaens bekymring, og at du tar ditt ansvar for å sikre at den videre meklingsprosessen skjer på en rettferdig måte, uten misbruk av den makt forhandlingsposisjonen gir stat og utbygger. »