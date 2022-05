Klokken 15.46 informerte politiet i Trøndelag om at de hadde fått melding om drivende kajakk i Målsjøen.

En person hadde blitt sett i kajakken tidligere torsdag.

Dykkere dro til stedet. Nødetatene og Norsk Luftambulanse satte i gang søk både fra lufta og langs land.

– Vi er på stedet, og jobber med avhør av melder og prøver å drive litt etterretning, sa operasjonsleder Roger Mogstad i politiet til NRK klokken 16.

Skulle hente båt

Klokken 16.27 skriver politiet at de har fått melding om at eier muligens er i god behold, og at kajakken har slitt seg.

Trykket i søket ble opprettholdt fram til endelig bekreftelse.

Klokken 16.41 melder politiet at de har kommet i kontakt med eieren av kajakken, som bekrefter at ingen personer er savnet.

Eier var på veg for å hente en båt han kunne hente kajakken med.

– Unødvendig

På Twitter kommer politiet med ei oppfordring etter søket torsdag ettermiddag:

– Om man «mister» en båt, kano, kajakk ut på åpent vann, sjø eller elv må politiet kontaktes. Andre som ser den førerløse farkosten ringer politiet! I de fleste tilfeller vil dette utløse «Søk og redning» som i ettertid framstår som unødvendig, skriver politiet i Trøndelag.