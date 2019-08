Politiet har valgt å gå ut med en tidslinje som gir et bilde av hvordan redningsaksjonen var og hva de ulike nødetatene gjorde.

– Sånn jeg ser det, har de gjort en fantastisk jobb, sier operasjonsleder Elisabeth Kalvøy ved Trøndelag politidistrikt til VG.

Aune og Kjelbotn Evensen døde av skadene de pådro seg i båtulykken natt til torsdag. Båten grunnstøtte på Lokkarskjæret i Namsenfjorden.

Nødetatene ble varslet klokka 1.44 av naboer som hørte et smell.

I dag undersøker Havarikommisjonen og politidistriktets kriminalteknikere ulykkesstedet og båten som var involvert i dødsulykken. Politiet jobber videre for å avklare hendelsesforløpet og årsaken til ulykken. Dette innebærer blant annet flere avhør.

Politiet og Havarikommisjonen gjør fredag undersøkelser av Lokkarskjæret og omgivelsene rundt. Foto: Rita Kleven / NRK

– Rapporten etter obduksjonen av Kjelbotn Evensen er ikke klar, opplyser politiet.

Se hele loggen fra redningsaksjonen: Ekspandér faktaboks Kl. 01:43: Det begynner å ringe på ICCS (nødetatenes kontrollrom).

Kl. 01:44: Oppdraget loggført i PO (politiets system for loggføring av oppdrag). Første opplysning fra melder var at hun hørte en båt som raste forbi og hørte smell. Melder ringte fra Varpnesvegen 146. Oppdraget ble loggført på denne adressen, da vi vurderte det til nærmeste punkt patruljen kunne komme seg i bil.

Kl. 01:46: kommer informasjon om at melder hører en motor som går. OP (operatør hos politiet) skjønner at dette er snakk om redning og iverksetter SARVARSLING (SAR betyr søk og redning) umiddelbart. SARVARSLING er satt på i loggen kl. 01:46.

Kl. 01:47 sier HRS (Hovedredningssentralen) i konferansen at de sender redningsskøyta ASAP.

Kl. 01:48 skriver OP inn i loggen at det trolig er snakk om Lokkarskjæret.

Oppmåling i Tellus (digitalt kartsystem) viser at det er 465 meter i luftlinje fra Varpnesvegen 146 til midt på Lokkarskjæret

Det ble enighet i konferansen mellom OP og HRS at SAR2 (talegruppe for nødetatene) skulle brukes på oppdraget. SAR1 var ikke frigitt enda fra redningsoppdrag i Femundsmarka. SAR2 er satt på kl. 01:50

Kl. 01:50: N05 (politiets innsatsleder i Namsos) satt på oppdraget.

Kl. 01:51: HRS sier i konferansen at Redningsskøyta har 30 min. beredskap. Brann ringer tilbake, og kl. 01:54 loggfører OP, som sitter i konferansen at brann sier at de har båt på havna. N05 har snakket med Fagsentral brann, som sier at de fikk varslet kl. 01:56.

Kl. 01:57 sier brann i konferansen at de ikke har dykkere, kun til overflatesøk.

Kl. 01:57: N05 på stedet.

Kl. 01:58: IL helse (innsatsleder helse) melder i SAR2 at han har privat båt, en Buster på Spillum, som han kan hente. Gjør dette.

Kl. 02:00: NLA (Norsk Luftambulanse) koordinator sier i konferansen at NLA kan fly opp dykkere fra Trondheim med ETA (antatt ankomsttid) om 40 min.

Kl. 02:03: HRS sier i konferansen at Redningsskøyta er på tur fra Namsos.

Kl. 02:03: N05 melder i SAR2 at de har funnet en båt de kan ro ut med.

Kl. 02:06: Redningsskøyta melder seg i SAR2 og er på veg.

Kl. 02:07: OP forsøkt å ringe Avinor Namsos lufthavn for å skaffe båt, ikke svar.

Kl. 02:09: N05 melder i SAR2 at ILKO (innsatsleders kommandoplass) blir på land inntil videre.

Kl. 02:09: IL brann melder at 4 mann har forlatt Namsos, og at IL brann møter i ILKO.

Kl. 02: 11: AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) melder i SAR2 at ambulansen ser en båt ca. 50 meter nord for skjæret i sjøen. Ser ingen personer.

Kl. 02:13: Redningsskøyta på stedet og melder i SAR2 at båten står støtt og at de får folk over i ulykkesbåten for å sjekke den.

Kl. 02:15: Redningsskøyta melder i SAR2 funn av to personer i båten og at de trenger personell ut.

Kl. 02:16: IL helse melder i SAR2 at han er på stedet i privat båt med to ambulansemedarbeidere om bord om 1 min.

Kl. 02:18: Redningsskøyta melder i SAR2 at det er to personer om bord, bevisstløs. En mann og en kvinne.

Kl. ca. 02:21: HLR i gang på begge pasienter. (Redningsskøyta meldte inn dette til OPS (operasjonssentral) kl. 03:04).

Kl. 02:32: N05 melder i TG INFO (talegruppe for nødetatene) at de har fått en person på land. Han blir fraktet i ambulanse til Namsos sykehus.

Kl. 02:38: AMK melder at pasient nr. 1 er på Namsos sykehus om 3 min.

Kl. 02:41: N05 melder i TG INFO at de har fått en kvinne på land, pågående HRL (hjerte og lungeredning), fraktes til Namsos sykehus.

Kl. 02:42: AMK melder i SAR2 at første person er på sykehuset.

Kl. 02:51: Redningsskøyta melder at båten må ha truffet et skjær før Lokkarskjæret.

Kl. 03:13: Redningsskøyta melder i SAR2 at de har funnet bankkort tilhørende Ingrid J Aune født i 85 i båten.

Kl. 04:50: ODL (oppdragsleder på operasjonssentralen til politiet) snakker med N05 på tlf. og får informasjon om at Evensen er bekreftet død. Ut fra de tidspunkt som ligger i loggen tok det 32 minutt fra ICCS (nødetatenes kontrollrom) ringte på OPS til det var gjort funn av to personer i båt på Lokkarskjæret. Det tok ca. 38 minutt fra ICCS ringte til det var iverksatt HRL på begge personene.

Sjokk og sorg

Dødsfallet til Malvik-ordføreren blir møtt med sjokk og sorg i Arbeiderpartiet og i Malvik kommune. Folk var samlet i rådhuset i går kveld. I morges ble det lagt ut kondolanseprotokoll, holdt minnestund og ett minutts stillhet.

– Det er en dypt tragisk hendelse og for Malvik kommune kommer det til å bli et stort savn, sa rådmann i Malvik, Carl-Jacob Midttun, til NRK i går.

– Folk reagerer med sjokk og vantro, sier varaordfører i Malvik, Ole Herman Sveian (Sp). Han fikk i går den tunge jobben med å orientere ansatte om ulykken. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Han beskriver Aune som en tilstedeværende ordfører, som snakket med alle og som kjente de fleste.

Partileder i Ap, Jonas Gahr Støre, sier de har mistet ett av sine største talenter. Nestleder Hadja Tajik sier hun har mistet en av sine beste venninner. Også leder for Trøndelag Ap, Per Olav Skurdal Hopsø, tar dødsfallet tungt.

– Det er ufattelig. Det kom som et sjokk på oss i partiet. Jeg tror ikke det har gått helt opp for oss ennå. Ingrid var et fantastisk menneske og en fantastisk politiker som mange av oss kjente og var venn med.

Ingrid Aune ble ordfører i 2015 og stilte som ordførerkandidat for fire nye år. Foto: Morten Kjennerud / Arbeiderpartiet

Firebarnsfaren Kjelbotn Evensen var kommunepsykolog i Namsos. Rådmann Inge Ryan sa torsdag til Namdalsavisa at ulykken ryster mange.

– Dette er ei tragisk hendelse som selvsagt gjør stort inntrykk på alle som bor i området, og også oss som jobber i kommunen. En av våre ansatte er involvert, og det gjør sterkt inntrykk. En trist dag i kommunen, sa Ryan.

Kjelbotn Evensen var kommunepsykolog og psykologfaglig rådgiver ved Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset i Namsos. Foto: Pål Morten Skaret / Namdalsavisa

I både Namsos og Malvik kommune ble det satt krisestab etter ulykken.