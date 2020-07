Både Bodø/Glimt og Molde har til gode å tape en kamp så langt i sesongen. De troner derfor suverent på de to øverste plassene på tabellen.

Før kveldens kamp mellom de to så er det ni poeng ned fra Moldes andreplass og til Vålerenga på tredje.

Imponert Eggen

– Glimt og Molde er de to laga som har vært suverene i år, sier Nils Arne Eggen.

Hjemme på Fannrem i Trøndelag har han sett at de to rivalene til Rosenborg har dominert så langt i serien. I en periode der hans eget lag, delvis har slitt og kvitta seg med treneren.

Men at trønderne allerede er sjanseløse på å vinne serien, og at kveldens kamp blir en finale mellom de to seriemesterskapet står mellom, vil ikke Eggen være med på.

– Det er for lenge igjen enda. Det skjer fort i fotball når det først skjer. Jeg bare minner dem om at Rosenborg har 15 poeng også, sier han.

Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen har imponert Nils Arne Eggen. Knutsen har også vært nevnt i forbindelse med at Rosenborg leter etter en ny hovedtrener. Foto: Mats Torbergsen

Minner om Rosenborg

Spesielt Bodø/Glimt har imponert trenerlegenden. Under trener Kjetil Knutsen mener Eggen klubben har utvikla seg kolossalt.

– Det er ikke jeg som har sagt dette, men det er mange som sier at Glimt-laget ligner på de gode årgangene fra 90-tallets Rosenborg.

Han er nå spent på å se hvordan de norske laga vil gjøre det når de skal kvalifisere seg til spill i Europa.

Men å tippe et resultat til kveldens oppgjør – det får du aldri Eggen til å gjøre.

– Det er det bare ett svar til som jeg har brukt i snart hundre år. Hadde jeg visst svaret hadde jeg spilt i sandaler i Nasareth, sier Eggen på sedvanlig vis.