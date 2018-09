– Her kan det bli ett poeng, og er vi på vårt aller beste kan det faktisk bli tre og.

Det sa en optimistisk Nils Arne Eggen onsdag formiddag da han tok turen innom Rosenborgs siste trening før avreise til Glasgow.

Flyet til den skotske hovedstaden ble forsinket på grunn av dårlig vær.

Torsdag møtes Celtic og Rosenborg for femte gang på 14 måneder, og for første gang i et europeisk gruppespill siden 2001.

Fikk gode råd

Eggen tok en prat med Rosenborgtrener Rini Coolen, som satte pris på gode råd fra trenerlegenden som har ført Roseborg til Mesterligaen flere ganger.

– Jeg fikk hans tanker om hvordan han ser noen ting, og hvordan vi kan gjøre ting bedre, selvfølgelig. Og hvordan vi kan forbedre noen ting individuelt for spillerne. Jeg tar alltid rådene til meg. Det er mest positive råd, og det er hjelpsomt, sier Coolen.

Coolen la frem sine egne tanker om morgendagens kamp mot Celtic, og fikk positiv respons fra Eggen.

– Han bekreftet at han forstår og støtter tankene mine for i morgen. Det gjør valgene noen gang enklere.

Rosenborg har kun vunnet mot Celtic én gang på åtte forsøk.

Nils Arne Eggen har full tillit til at Rini Coolen og resten av trenerteamet til Rosenborg har kontroll før morgendagens kamp i Glasgow. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Tøff motstander

Forrige gang Rosenborg møtte Celtic var på Lerkendal var i sommer. Da spilte de 0–0 mot den skotske fotballklubben, og ble med det slått ut av kvalifiseringen til Mesterligaen.

– Vi har ikke slått dem på en god stund, men forrige kamp var vi ganske nær. Jeg syntes vi fortjente den seieren på hjemmebane. Men så klart, en bortekamp er noe helt annet. Det er en motstander med veldig høyt nivå, spesielt når de spiller på hjemmebane. Men man har alltid en sjanse, og vi går for det, sier Coolen.

Sist Rosenborg spilte på Celtic Park endte det 3–1 til Celtic.

– Vi startet veldig bra forrige gang vi var der, men så sank nivået litt på grunn av kvaliteten til motstanderen. Vi trengte nok de siste ukene og månedene, så vi kan holde oss til et program vi velger før kampen. Til sist så er det noe som gir resultater og. Forhåpentligvis gjør det det i morgen og.