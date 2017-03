– Det kom overraskende på meg, men jeg tror det kan bli en veldig god investering. Jeg er veldig trygg på at Stig Inge, Kåre og Erik (Bjørnebye, Ingebrigtsen og Hoftun red.anm.) har gjort et grundig forarbeid her. Han er jo litt ute av form for tida så det gjelder jo å få han på fotene igjen, sier Nils Arne Eggen til NRK.

Mandag kveld var sjokkovergangen et faktum. Nicklas Bendtner, 29-åringen som har en fortid i klubber som Arsenal, Juventus og Wolfsburg, er klar for Rosenborg. Han har skrevet under på en treårsavtale med trønderne.

– Det er veldig viktig å være klar over at han er en midtspiss-type vi har vært på jakt etter i en periode. Når han er i form er han en kloning av Odd (Iversen red.anm.) og John Carew og Steffen (Iversen red.anm.) for å nevne noen. Og så må jeg ta med Gøran Sørloth eller så blir han sur, humrer Eggen

Nils Arne Eggen er fremdeles sterkt engasjert i alt som skjer med Rosenborg. Foto: Geir Otto Johansen / Scanpix

Blir oppdratt på Lerkendal

Bendtner har en lang CV med utenomsportslige hendelser opp gjennom årene blant annet råkjøring med bil, promillekjøring, voldstrusler og hærverk. Rosenborg har hentet en mulig toppscorer i eliteserien, men også en mann det skal en del til for å holde styr på utenfor banen.

– Tror du han passer inn på Lerkendal?

– På Lerkendal blir han oppdratt vet du. Selv om vi solgte en i fjor så har vi dansker på Lerkendal som er forbilledlige. Det at han ikke skulle finne seg til rette og bli en sånn rabulist på Lerkendal og i Trondheims bymiljø, det er jeg ikke noe særlig bekymra for. Det har vi klart å takle veldig bra opp igjennom årene, sier Eggen.

Nicklas Bendtner har vært mye i fokus også utenfor fotballbanen. Foto: KELD NAVNTOFT / Afp

Vil løfte nivået i norsk fotball

Eggen gleder seg på klubbens vegne og tror dette vil være veldig bra for norsk fotball.

– Først må han prestere, husk på at jeg har ikke hørt om herr Bendtner siden han var på Arsenal, men først må vi få han på fotene igjen og få han til å få fram det beste i seg. Da har han kommet til rett klubb, her er guttene på Lerkendal flinke.

– Når det skjer så vil det være veldig betydningsfullt for eliteserien og være med å løfte nivået i norsk fotball, sammen med andre spillere som vil gjøre det samme. Og så må vi sørge for at de største norske talentene blir i norsk fotball og ikke sliter malinga av innbytterbenker rundt om i Europa, avslutter Eggen.