Nidaros U18 klare for semifinale

Nidaros U18 vant 6-3 over serievinner Vålrenga og er nå klare for semifinale i NM-sluttspillet i ishockey. Kampen ble spilt på Jordal og var den tredje og avgjørende etter at lagene tidligere hadde vunnet en kamp hver i sluttspillet.