Nidaros tapte etter straffedrama

HADDE IKKE DAGEN: Inge Stokvik i Nidaros Hockey. Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi gjør det alt for spennende, og vi dummer oss ut på slutten, rett og slett, sier Nidaros-spiller Inge Stokvik til NRK etter kampen.

– Laget har sjanser nok til å kunne avgjøre kampen. Jeg hadde noen sjanser selv, som jeg burde ha satt. Jag hadde ikke dagen i dag, sier Stokvik tydelig skuffet.

Kvalifiseringskampen ble avgjort på straffer, Nidaros Hockey tapte 2–3 mot Comet Halden etter en spennende kamp.

Ellevill jubel – i noen minutter

Etter en målløs første periode så gikk Comet Halden opp i ledelsen etter noen sekunder i andre periode. Nidaros utlignet til 1–1 i midten av andre periode, og gikk deretter opp i 2–1-ledelse i midten av tredje periode.

Da runget jubelen inne i Leangen ishall. Både de på isen og tenkte at seieren var innen rekkevidde. Men bare tre minutter etterpå kom smellen, og plutselig sto det 2–2.

Ekstraomgangen var målløs og Nidaros bommet deretter på alle sine tre straffer, mens Comet Halden satte to. Nidaros Hockey tapte dermed 2–3 etter straffer.

TOK LEDELSEN: Nidaros utlignet til 1–1 i midten av andre periode, og gikk deretter opp i 2–1-ledelse i midten av tredje periode. Foto: Morten Andersen / NRK

– Litt vel mye «Hawaii-hockey»

– Det ble en rotete kamp. Vi kom aldri helt inn i kampen. Det ble litt vel mye «Hawaii-hockey», sier hovedtrener i Nidaros Hockey, Jan Morten Dahl til NRK etter kampen.

– Vi skal ente føre kampen eller ligge litt bakpå. I dag ble det litt av begge deler, sier Dahl.

Trøndernes fremste ishockeyhåp har nå spilt tre av seks kvalikkamper, og står nå igjen med fire poeng.

Fire lag spiller om to eliteserieplasser

HAR TRUA: Hovedtrener i Nidaros Hockey, Jan Morten Dahl. Foto: Morten Andersen / NRK

Manglerud Star, Kongsvinger Knights, Comet Halden og Nidaros Hockey spiller seriespill om de to siste to plassene i eliteserien neste år.

– Hvordan vil du si at dere ligger an i kvalifiseringen til eliteserien?

– Vi skulle gjerne hatt seieren i dag. Men det er fortsatt opp til oss selv. Vi er god nok til å ta Manglerud Star på hjemmebane, selv om de nå slo Kongsvinger komfortabelt, sier Dahl.

– Det blir nok vanskelig fremover, men jeg har trua, sier Dahl bestemt.

Håper på 2500 publikummere på neste kamp

I underkant av 2000 var på plass og så denne spennende ishockeykampen. Et uvanlig stort oppmøte for Nidaros Hockey.

– Det var artig at det møtte opp så mange folk som det gjorde i dag. Håper at folk kommer og hjelper oss på torsdag også. Det blir siste hjemmekampen for i år, og det må bli seier, sier Stokvik.

Treneren håper at flere tar turen og heier frem Nidaros neste hjemmekamp – som kan være helt avgjørende, hvis laget skal kunne komme seg til eliteserien.

– Kanskje kommer 2500 personer på torsdag?