Det bekrefter Giske selv overfor NRK.

– Det er jo helt fenomenalt. Jeg husker da vi fikk oppslag på at vi var blitt 200 totalt sett, så det at vi får det på et døgn det er jo helt unikt.

Han har enda ikke oversikt over hvor i landet de kommer fra.

I 2022 hadde Nidaros over 2968 medlemmer, som gjør det til landets desidert største lokallag. Medlemsveksten var enorm fra 321 medlemmer året før.

Trond Giske kaller medlemsveksten det siste døgnet for unik. Her er han under årsmøtet i Nidaros Sosialdemokratisk Forum tidligere i år. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Rent flertall på årsmøtet

Det er vanskelig å si akkurat hvor mange medlemmer Nidaros har totalt hittil i år. Det er fordi fristen for å betale medlemskontingent går ut nå i februar. Etter dette vil det bli tydelig hvor mange som ikke lenger er med i laget.

– Erfaringsmessig er det alltid et visst frafall når folk skal betale for et nytt år, som kan skyldes noen utmeldinger, men kanskje også at folk har dårlig råd og må prioritere hva de bruker penger på, sier Giske.

I kveld starter årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti hvor 149 av 239 delegater er fra Nidaros Sosialdemokratisk Forum.

Styremøte i Trondheim Arbeiderparti før årsmøtet starter 18.30 i kveld. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Vil begrense Giskes makt

Halvparten av Giske-lagets medlemmer bor utenfor Trondheim og Trøndelag. Dermed bor rundt 1500 av medlemmene andre steder i landet.

Arbeiderpartiets sentralstyre går nå inn for å endre vedtektene i partiet. Dette vil kunne føre til at Nidaros i praksis får mindre innflytelse på landsmøtet.

Går dette gjennom vil medlemmer bosatt utenfor Trøndelag representere den kommunen eller det fylket de er bosatt i, når delegasjoner til landsmøtet skal settes sammen.

Lokallagsleder Trond Giske møtte Aps partisekretær Kjersti Stenseng i Debatten torsdag kveld. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN/NRK

Giske synes dette er et merkelig forslag.

– Det er helt greit at delegatene våre er bestemt av hvor mange vi har i Trondheim og Trøndelag. Det har jeg sagt hele tiden at det er greit, sa han til NRK i går.

– Men at de skal telle for andre fylker, er veldig rart.

– Det mest demokratiske forslaget

Sentralstyrets formål med endringen er at et kommuneparti eller fylkesparti skal få representasjon på bakgrunn av det antallet medlemmer som er folkeregistrert i vedkommende kommune eller fylke. De ønsker at lokale medlemmer skal engasjere seg lokalt og løfte lokale saker.

– Du skal ha innflytelse gjennom lag, kommuneparti og fylkesparti inn til landsmøtet. Det mener vi er det mest demokratiske forslaget og som samtidig gjør det enkelt å være engasjert der du ønsker, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Hun viser til at arbeidet med vedtektene ble påbegynt i 2021, før Nidaros Sosialdemokratisk Forum opplevde sin medlemsvekst.

I går kveld møttes Giske og Stenseng i Debatten på NRK.

Trakk seg fra lederkampen

Denne uken ble det kjent at kommunalråd Jørn Arve Flått trekker seg som lederkandidat i Trondheim Arbeiderparti.

Tirsdag skulle egentlig valgkomiteen komme med sin innstilling om hvem som skal overta ledervervet etter Hanne Moe Bjørnbet.

Valget sto mellom Flått og Gunn Elin Høgli, som er nestleder i lokallaget Heimdal Arbeiderlag.

De sentrale aktørene i kampen om ledervervet i Trondheim Ap, Gunn Elin Høgli og Jørn Arve Flått. Høgli til venstre i bildet og Flått sittende bak Trond Giske. Bildet er tatt i forbindelse med Aps valgvake i 2021. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Flått hadde flertall i valgkomiteen, men valgte likevel å trekke seg som kandidat da Høgli ble foreslått av fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Årsaken er at han ikke ønsket å ta opp kampen mot en kandidat som har støtte fra Nidaros.

– Jeg er veldig glad for at det er flertall for meg i valgkomiteen, men det er mer og mer tydelig at det ikke er flertall for meg under årsmøtet, sier han til Adresseavisen.

Han mente det ikke er noen vits å stå i den kampen.

– Det er ikke noe poeng ettersom det ikke fører frem.