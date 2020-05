Nicolai har fått seg sommerjobb, men får ikke komme inn på arbeidsplassen

– Her får jeg ikke jobbe, sier Nicolai Hoel og peker bak seg på Statnetts kontorer i Trondheim.

Han skal jobbe innen systemdrift og markedsanalyse i den statlige strømleverandøren i sommer, men på kontoret kommer han ikke inn. I år vil alt foregå digitalt – kanskje helt uten å fysisk møte sjef og kollegaer.

– Jeg ser for meg at det blir mye hjemmekontor i sommer. Jeg håper det går an å møte kollegaene mine utenfor jobben, men det meste av kontakt vil nok foregå via internett sier NTNU- studenten.

AVSTAND: På grunn av koronarestriksjonene får ikke Nicolai Hoel komme inn på kontorene til Statnett, hvor han skal jobbe i sommer. Foto: Susanne Njølstad Skandsen / NRK

– Jeg var veldig bekymret

Sommerjobbmulighetene for unge har sjelden vært færre enn i år, grunnet koronakrisen. Mange bedrifter har ikke råd til å ta inn sommervikarer. I oljebransjen har enkelte selskaper redusert eller kuttet i antallet vikarer.

I tillegg gjør tometersregelen det praktisk vanskelig å ha mange ansatte til stede på jobb.

Da restriksjonene kom i mars, var Nicolai Hoel redd for å miste jobben han gledet seg sånn til å begynne i.

– Jeg var veldig bekymret og så ikke for meg at de skulle få det til med alle restriksjonene. Da arbeidsgiver ga beskjed om at vi fikk lov til å jobbe der, ble jeg veldig glad!

Viktig ressurs

Det er ikke bare Statnett som tar imot sommervikarer digitalt i år. Blant annet skal 250 unge jobbe for Equinor gjennom PC-skjermen sin. Sparebank 1 og IT-konsulentselskapet Capgemini er andre bedrifter som legger opp til at sommervikarene jobber hjemmefra.

For Statnett, hvor Nicolai og nesten hundre andre har fått jobb, var det ikke aktuelt å droppe de unge i år.

– Sommervikarene er en viktig ressurs for oss. Vi er på jakt etter de kloke hodene og de gode hendene. Sommeren er en viktig tid for rekruttering, sier kommunikasjonssjef i Statnett Martha Hagerup Nilson.

VIKTIG REKRUTTERING: Kommunikasjonsansvarlig i Statnett, Martha Hagerup Nilson, ser på sommervikarene som en viktig ressurs som må prioriteres. Foto: Susanne Njølstad Skandsen / NRK

– Digitalt kan være mer effektivt

Arne Krokan er professor i kommunikasjon og teknologi ved NTNU. Han mener det er flere fordeler knyttet til å jobbe sammen via skjerm.

– Vi ser at digital jobbing kan gjøre arbeidsprosessen mer effektiv. Man fatter seg gjerne i korthet hvis et møte foregår over internett. Når møtene foregår fysisk ser vi i større grad at folk tar ordet kun for å si ting som har blir nevnt tidligere og som alle er enige om.

DIGITALT ER LETT: Professor i Teknologi og kommunikasjon ved NTNU, Arne Krokan, mener digital jobbing ikke er så vanskelig som mange tror. Foto: Trond Vestre / NRK

Krokan tror allikevel at det kan være vanskeligere å jobbe via skjerm som helt nyansatt.

– Forskning tyder på at videosamarbeid fungerer letter når man har møtt hverandre fra før. Derfor er det viktig at nye ansatte blir kjent med de andre utenfor jobbsammenheng. Man kan for eksempel ha digital lønningspils eller innføre andre faste aktiviteter, sier Krokan.