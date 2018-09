Nicklas Bendtner er anmeldt for vold mot en sjåfør fra det danske taxiselskapet DanTaxi. Anklagene går ut på at Rosenborg-spissen skal ha utøvd grov vold som ga taxisjåføren brudd i kjeven.

– Som dere kan lese i media har jeg vært involvert i en uheldig og ubehagelig episode. Jeg kunne ikke i min villeste fantasi se at det skulle utvikle seg slik og i denne sammenheng er det noen jeg vil beklage med overfor, forteller Nicklas Bendtner.

– Jeg vil beklage meg overfor Rosenborg. Jeg vil beklage overfor Rosenborg trofaste publikum. Jeg vil beklager meg med hele mitt hjerte. Rosenborg har vært som en familie for meg. Jeg har fått lov til å være den personen jeg ønsker å være, fortsetter Bendtner.

Håper å bidra med alt jeg har

Natt til søndag kl. 02:41 skal RBKs største profil ha blitt anmeldt for vold mot en taxisjåfør i København. Ifølge selskapet DanTaxi brakk taxisjåføren kjeven. Bendtner er for øyeblikket skadet, men håper han kan bidra i RBK-drakten utover høsten.

– Jeg vil bidra med alt jeg har. Jeg vil ta forholdsregler slik at jeg ikke havner i en slik situasjon igjen, sier Bendtner og opplyser om at han ikke kan si så mye mer på grunn av rettssystemet, opplyser Bendtner.

– Jeg beklager ovenfor mine lagkamerater. De jeg har delt garderobe med vet at jeg ikke er en voldsmann. På grunn av at dette er en sak for rettssystemet nå kan jeg ikke uttale med ytterligere, men henviser til min advokat, fortsetter Bendtner.

Bendtner-advokat: – Min klient nekter seg skyldig

Det er advokat Anders Nemeth som representerer Bendtner.

– Min klient nekter seg skyldig. Mer kan jeg ikke si nå, sier han ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Nemeth har ikke besvart NRKs henvendelser.

Tar saken på alvor

– For oss er det viktig å ta vare på Nicklas som er vår spiller, så er det danske rettssystemet som tar hånd om saken, sier Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg.

– Det er ingen heldig sak, vi skulle selvfølgelig vært foruten. Men når den har dukket opp så var det viktig for oss å bruke litt tid, skaffe oss fakta i saken, og ikke minst snakke med Nicklas som den involverte. Så er jo vår opplevelse at Nicklas selvsagt ville vært denne saken foruten, og tar saken på alvor.

Hun sier også at Nicklas blir i klubben, og at de har en pågående prosess og dialog så dette ikke skjer igjen. Rosenborg har vært i kontakt med det danske taxiselskapet i forbindelse med saken.

– Vi tar saken på alvor, og behandler alle parter med respekt, og det gjør også Nicklas, sier Dyrhaug.

Hevder han er uskyldig

B.T. har vært i kontakt med Nicklas Bendtners advokat, Anders Nemeth, som gir nettavisen følgende kommentar.

– Min klient nekter straffskyld, utover det har jeg ingen kommentar i saken, sier Anders Nemeth til B.T.

Kjæresten ut i sosiale medier

«Han ble forfulgt og forsvarte seg selv og meg. Hvor mange ville ikke ha gjort det samme for sin kjæreste? De kan si og skrive hva de vil – men å beskytte den man elsker når man føler seg truet, er ikke feil i mine øyne.»

DanTaxi avviser kjærestens versjon av saken.

Får støtte av sin far

Roepstorff får også støtte av sin far i kommentarfeltet. Han skriver at han er glad for at Bendtner handlet, og at datteren er trygg.

– Alle foreldre vet at man er nervøse for barna skal ut på byen, uansett hvor gamle de blir, starter Roepstorff i kommentaren.

– I dette tilfellet hvor Philine og Nicklas ble forfulgt, ropt etter og fikk en flaske kastet etter seg, uansett grunn, er jeg glad for at hun hadde en ung mann til å hjelpe henne med å forsvare seg. Uansett hva personen heter, fortsetter han.

