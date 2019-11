NHO mener nedgangen i norsk sukkerforbruk må tas med en klype salt

I november kom rapporten som viser at sukkerforbruket i Norge stuper. Helsemyndighetene er godt fornøyd med at sukkerforbruket er på et historisk lavt nivå.

Samtidig viser tall fra NHO og Tolletaten at grensehandel og postordrekjøp av godteri øker kraftig.

Økende harryhandel

– Vi kommer fra Östersund, men stopper i Åre på tur tilbake til Norge. Her handler vi brus og godteri, sier Marianne Iversen Ottermo.

– For meg handler det om sukkeravgiften og utvalg, sier hun.

Eurocash-butikken på Storlien ligger ved grensa til Trøndelag. Her er 97 prosent av kundene nordmenn.

– Nærmere 25–30 prosent av vår omsetning kommer fra brus og godis. Disse varene pluss tobakk er det vi selger mest av, sier butikksjef Erik Antonsson til NRK.

REISER FRA SUKKERAVGIFTEN: Marianne Ottermo fra Verdal sier hun handler godteri i Sverige hovedsaklig på grunn av prisen. Foto: Vegard Woll/NRK

Mottar esker med svensk godis i posten

I tillegg er det stadig flere som bestiller godteri fra Sverige via internett.

Ved Coop Extra i Steinkjer har de post i butikk, og hit kommer det esker med godteri fra nabolandet.

– Vi mottar slike esker stort sett hver dag, i alle fall fem dager i uka, sier postansvarlig Marit Ovesen.

Hun forstår godt at det er enkelt å gjøre det på denne måten.

– Først og fremst handler det vel om sukkeravgiften, og at dette er mye dyrere i Norge. Handler man for over 350 kroner, så unngår man også toll på varene, så det vil jo lønne seg, sier Ovesen.

BEKYMRET: Regiondirektør i NHO i Trøndelag er overrasket over den økende grensehandelen. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

NHO: – Dette må vi ta på alvor

Norske helsemyndigheter presenterte for kort tid siden tall som viste at det norske sukkerforbruket minker. I løpet av 18 år har hver nordmann redusert bruken av sukker med 19 kilo i året.

Men her er ikke den økende svenskehandelen medregnet, påpeker NHO.

– Den nasjonale veksten er på ti prosent – i en allerede for høy grensehandel. Vi ser også at Trøndelag virkelig drar opp snittet. Jeg tenker at politikerne må ta dette på alvor, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

Fra 2017 til 2018 økte svenskehandelen i Trøndelag med hele 32 prosent. Lien sier han er overrasket over hvor mye grensehandelen har økt.

– Dette utfordrer helsepolitikken, men også matvareindustrien her, sier regiondirektøren.

Eksporterer norsk sjokolade

Flere godteriprodusenter i Norge sender tonnevis av produkter til Sverige for å unngå de norske avgiftene. Deriblant finner vi Freia, Nidar og Hval sjokoladefabrikk.

De eksporterer varene til Sverige og unngår dermed norsk sukkeravgift. Derfra blir varene sendt med trailer tilbake til kunder i Norge, ifølge Aftenposten.

Allerede i 2012 spesialiserte nettselskapet Maxgodis.se seg på å selge godterier til nordmenn pr. post. Veksten har vært formidabel, og fra starten og til i 2017 vokste salget med 500 tonn, ifølge avisa.