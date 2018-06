Da Frp-politikeren (23) kom hjem, hadde noen skrevet «død jøde» på vinduene

Det var på vei til jobb en maidag i fjor at Kristoffer Vikan (23) fikk øye på en papirlapp på bilvinduet. Først trodde han det var en ufarlig lapp med informasjon om dugnad i nabolaget.

Det viste seg å være et trusselbrev, hvor det sto at avsenderen «hyller vold mot sånne som deg» og at «du skal ikke tro at vi ikke ser deg, og vet hvor du er».

– Jeg tror jeg satt med lappen i bilen og leste i over ti minutter, før jeg skjønte at dette ikke var tull, sier Vikan til NRK.

BLE REDD: Nestleder i Trøndelag Frp, Kristoffer Vikan (23) – som også sitter hovedstyret i organisasjonen Med Israel for fred (MIFF). Foto: Eivind Aabakken / NRK

«Jævla jødesvin»

TRUSSELBREV: Denne lappen fant Vikan på bilvinduet. Foto: Privat

I brevet ble han også kalt «jævla jødesvin». Vikan sitter i hovedstyret i organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) og er kjent for å være en frittalende trøndersk politiker som ikke er redd for å provosere.

Han er dessuten nestleder i Trøndelag Frp, og sitter i kommunestyret i Steinkjer.

– Jeg ble veldig redd, siden de skriver at de vet hvor familien min bor. Det var ikke noen dårlig spøk. Jeg oppfattet brevet som en drapstrussel, sier Vikan, som sporenstreks anmeldte saken til politiet.

Trusler på vinduet hjemme

Men da Vikan kom hjem samme kveld, ble han møtt av ordene «død jøde» på to vinduer. Det var skrevet med noe som ligner på ketsjup, forteller Vikan.

– Jeg ble ordentlig redd og paranoid, for denne påskriften var ikke der på morgenen da jeg fant brevet på bilen. Jeg begynte å lure på om noen hadde fulgt etter meg på arbeid, visste noen hvor jeg var til enhver tid?

– Jeg har heldigvis ikke opplevd noe lignende siden, sier Vikan.

Disse hendelsene fant sted i fjor, men først nå velger Vikan å fortelle åpent om disse truslene til NRK, for å belyse hvor utsatt folkevalgte politikere er for hets og sjikane.

Nylig skrev NRK om en rekke ordførere som vurderer å trekke seg, på grunn av alvorlig netthets.

Raskt henlagt

Politiet bekrefter at de mottok anmeldelsen, men at de ikke kunne gjøre mye.

– Etterforskningsmessig hadde vi lite å gå på. Saken ble henlagt på grunn av mangel på informasjon om gjerningsperson, sier politiadvoakt Malin Borg til NRK.

– Dere aner ikke hvem som står bak truslene, og hva slags miljø vedkommende kan ha vært en del av?

– Nei, det stemmer.

VANSKELIG JOBB: Politiadvokat Malin Borg etterforsket truslene, men uten fingeravtrykk, uten vitner og uten mistenkte var det en vanskelig jobb. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Har forandret ham

Drapstruslene har gjort ham mye forsiktigere i ordbruken enn han var. Kristoffer Vikan forteller at det har gjort noe med ham, både som person og politiker.

– Jeg har fått større sympati for andre politikere, som Trine Skei Grande, som mottatt mange trusler og mye hets. Og jeg ser nå ikke det store poenget med å provosere like mye som jeg har gjort før, forteller Vikan.

– Er det bra, eller ikke bra?

– For ytringsfriheten er det jo ikke bra at man føler at man må dempe seg. Men med ytringsfrihet kommer også ytringsansvar. Det er ikke artig at det skal gå så langt at jeg føler meg redd, sier Vikan.