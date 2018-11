Nellie Henriette Nilsen (23) konkurrerte med svært mange om å bli programleder for BBC Earth på Youtube. Biologistudenten laget sin egen video-audition. Den likte de så godt i BBC at de valgte henne blant alle de 2400 søkerne til jobben. Youtube-kanalen BBC Earth er ikke akkurat smal heller, med sine 3,4 millioner seere.

Her kan du se Nellies video som ga henne BBC-jobben.

– Herre verden! utbryter Nellie når NRKs reporter forteller om det enorme seertallet på BBC Earth. Men hun har beina på bakken og gleder seg stort til å begynne.

Ikke mange får tilslaget når de søker jobb i BBC. Nellie Henriette greide det, i konkurranse med 2400 søkere. Foto: Privat foto

23-åringen fra Tromsø har en pasjon for mose. Nellie hevder hun kan snakke i fire timer nonstop om mose, på fest! Og det handler om mose i videoen hun laget som audition i søknaden sin. Der presenterer hun fakta om skogbunnens viktige vekst med humør og kunnskap, på overbevisende engelsk.

– Så ble jeg utrolig nok innkalt til intervju i London. Der spurte de blant annet om hvorfor akkurat jeg kunne være den rette for jobben ... Mitt svar var «jeg vet ikke».

Nellie ler godt av det i ettertid, for det kan ikke ha vært så ille for BBC.

Nellie Henriette ble innkalt til jobbintervju i BBC. Mediegigantens mest kjente formidler av naturopplevelse, David Attenborough, troner fra en diger veggplakat i bakgrunnen. Foto: Privat

– Selv om man neppe bør si det jeg sa der, så ringte de litt senere og fortalte at jobben var min. I BBC-huset er kontorene svære, og i ett av dem kom ei fremmed dame bort til meg og sa «I love your work». Jeg ble litt paff da, og lurte først på hva hun egentlig mente, sier Nellie. Videoen hun sendte som søknad, var på 58 sekunder!

Begynner til våren

Nellie Henriette Nilsen studerer biologi i Oslo, og fullfører sin bachelor til jul. Samtidig har hun fått jobb som vitenskapelig assistent ved NTNU i Trondheim. Men så blir det BBC Earth til våren, og da rekker hun akkurat å «tjuvstarte» på masteroppgaven fra nyttår. Hun har med andre ord en mosetett timeplan framover.

– Hva skal du gjøre i den nye jobben?

– Jeg skal lage videoer, enten det blir for Earth Lab eller Earth Unplugged. Jeg er skikkelig gira, og gleder meg stort til å begynne. Men det blir neppe før i mars neste år, så jeg må bare vente. Det greier jeg egentlig ikke, legger hun kvikt til.

Tre prosent er mosegrodd

23-åringen peker mot skogbunnen, setter seg ned og presiserer med grundighet at det er ingenting som heter reinmose, for det tror noen at det heter.

– Det heter reinlav, og lav er noe annet enn mose.

Tre prosent av landjorda i verden er mosegrodd, mose binder CO₂, mose fins på alle kontinenter og mosen ga Nellie Henriette jobb i BBC Earth. Foto: Sverre Lilleeng / NRK

– Hva har gitt deg den store interessen for mose?

– Jeg tror det kommer av alt jeg kan se og oppdage med litt ekstra innsats. Vi kan med et raskt blikk betrakte skogbunnen og tenke at den er både grønn og kul. Men om vi går ned på knærne, på bakkenivå, oppdager vi helt nye ting. Der ser vi hver art for seg, og da blir det spennende.

Nellie Henriette understreker i sin audition-video til BBC at mosen binder store mengder CO₂, og at den derfor bør vernes godt over hele kloden.

Det kommer hun garantert til å snakke mer om til våren. Til nesten tre og en halv million Youtube-seere over hele verden.