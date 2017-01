Nektet innreise i Vest-Sahara for andre gang

For andre året på rad har bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Sara Shafighi, prøvd å komme seg inn i Vest-Sahara.

Landet er et omstridt territorium som Marokko krever råderett over. Menneskene som bor der er marokkanere og saharawiene, men på grunn av okkupasjonen bor majoriteten av saharawiene i dag i flyktningleirer i Tindouf i Algerie.

– Grunnen til at vi prøver å komme oss inn er fordi vi vil snakke med de saharawiene som bor der. Vi vil høre historiene deres, slik at vi kan få ting til å skje og for at befolkningen skal få ha en folkeavstemning sånn at de kan få råderett over sitt eget land, sier Shafighi til NRK.

Disse fem jentene reiser i samme bil på vei mot Vest-Sahara. F.v. Caroline Macri, Katrine Inderberg, Sara Shafighi, Urte Sniaukstaite, Frida Johansen Foto: Privat

– Et forbudt område

Sammen med fire andre jenter og rundt 60 andre personer fra flere andre organisasjoner, har de gjennom Støttekomiteen for Vest-Sahara forsøkt å komme seg inn i landet, uten å lykkes.

Politimennene som stopper dem bruker unnskyldninger som at det er dårlig vær der og at det bor farlige terrorister i området. Gruppen Shafigi reiste med ble stoppet tidligere enn hun hadde trodd.

– Vi ble stoppet i Sidi Ifni, og fikk høre at vi ikke fikk kjøre videre "because it is forbidden" og at grunnene til det var hemmelig. De mente rett og slett at halve Marokko er forbudt område. Nå blir vi fulgt etter av politiet tilbake nordover, skriver Shafighi i en tekstmelding til NRK.

Se Sara Shafighis klipp fra de ble stoppet i Sidi Ifni i Marokko her.

Vil ikke handle med Vest-Sahara

Etter at Shafighi ble nektet inngang til området i fjor har landet gjort det nærmest umulig for andre å komme seg inn dit.

– Det er umulig å komme seg inn, med mindre man har en økonomisk interesse som støtter Marokko. Det er like strengt som Nord-Korea, sier Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, mener at det nå er blitt nærmest umulig å komme seg inn i området. Foto: Pressefoto

Norge er det eneste landet i verden der regjeringen ber om at næringslivet ikke bør drive virksomhet i Vest-Sahara. Trondheim kommune er en av kommunene som vil følge regjeringens råd.

– All honnør til Trondheim kommune som ønsker å boikotte handel med Vest-Sahara. Det er ikke snakk om å boikotte Marokko, men om å unngå å kjøpe varer som kommer fra de okkuperte områdene, sier Hagen.