Nekter for luksustyveri

En svensk mann, som er dømt for omfattende tyveri av luksusvarer fra butikker i Trondheim, må fortsatt sitte i varetekt inntil ankesaken vurderes av Høyesterett. Dette for å unngå at han skal stikke fra soninga han ble dømt til av tingretten. Der ble mannen dømt til ett års fengsel.