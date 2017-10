Nekter å snakke om OL-medaljer

Han vurderte å gi seg med kombinert etter forrige sesong, men etter at han og landslagsgutta fikk gjennomslag for markante endringer, bestemte Moan seg for å ofre alt i jakten på OL-medaljer i Pyeongchang til vinteren.

– Det er definitivt annerledes. Det kan ikke sammenlignes engang. Det var frustrasjon i hele gruppa. Vi hadde en ordentlig evaluering etter sesongen, men det var også fullstendig nødvendig, sier Moan til NTB.

Klarere roller

Byåsen-løperen trekker fram den ene forandringen etter den andre etter vårens oppvaskmøter.

– Nå er det et helt annet trykk i gruppa. Vi står mye mer samlet som et lag. Den store forskjellen er at vi faktisk har samlinger. Vi har fått en tre, fire hovedsamlinger som vi kan se fram til. Trening, hvile og søvn står i fokus når vi reiser vekk og lader opp best mulig til sesongen, sier Moan.

– Det er dette vi har etterlyst. Det er også blitt klare roller i ledelsen. Hver enkelt har områder som man skal utvikle seg på. Det er ingen tvil om at det er en annen spirit i gruppa nå. Det er en helt annen "attityd".

– Nå er det givende å være en del av landslaget. Vi unner hverandre suksess. Det som er blitt gjort hittil i sommer og høst er på et høyt nivå. Jeg gleder meg ordentlig til sesongen, men vi har som gruppe en god jobb å gjøre, men den skal vi gjøre sammen, påpeker kombinertveteranen.

Sist vinter var han med og berge lagsølv under ski-VM i Lahti. Samtidig sang Moan ut mot kombinertledelsen etter en svak sesong der de norske kombinertløperne ble fullstendig knust av suverene tyskere.

Ingen hvilepute

Moan vant lørdagens sommerrenn i Planica. Lagkameratene Espen Andersen og Jan Schmid ble med opp på pallen.

– Ser du konturene av hva dette kan holde til i OL?

– Du kan legge den ballen død med en eneste gang. Jeg tenker null på OL. Det er viktig at dette ikke blir en hvilepute, men det gir helt klart et bilde av at jeg er på rett vei. Og det er ingen tvil om at dette gir motivasjon videre.

– Men jeg har mer å gå på. Det er fortsatt rusk i maskineriet. Den siste uken her nede i Planica handler om å få så mange gode hopp som mulig, før jeg legger vekk hoppskia i to, tre uker og venter på snøen, sier Moan.

– Men sånn som du trives på landslaget nå, blir du vel med helt til 2022-OL i Beijing?

– Ha ha. Det var det da. Nå må vi ha fokus på denne sesongen. Vi skal kose oss gjennom denne sammen, småhumrer den 34 år gamle trønderen.