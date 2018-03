Nekter å reise til Afghanistan – hele familien lever i skjul

– Vi er slitne. Det har vært vanskelig å konsentrere seg på skolen, og lillebroren min er redd hver gang han ser en politibil, sier Taibeh Abbasi (18) til NRK.

Hun har sin foreløpig siste dag på skolen som elev på Thora Storm videregående skole i Trondheim. Hvis myndighetene får det som de vil, får Taibeh verken mulighet til å oppleve russetiden eller å fullføre sin videregående utdanning.

– Jeg ligger over hos venninner og andre folk jeg kjenner. Jeg er veldig takknemlig for alle som hjelper og støtter meg og familien, sier Taibeh.

Utlendingsnemnda (UNE) har bestemt at Taibeh og hennes brødre, Yasin (20) og Ehsan (15), samt deres mor Atefa, må reise ut av landet i løpet av uka. Hele familien lever nå i skjul, ifølge Taibeh.

– Ingen av dere bor på familiens registrerte adresse?

– Nei.

Familien har nemlig ingen planer om å reise frivillig ut av Norge.

– Det er mange som har sagt ha det til meg i dag. Men jeg har svart dem at «dette ikke er min siste dag, jeg skal fortsatt komme på skolen». Vi skal kjempe videre, sier Taibeh.

MANGE FØLELSER: Mange i Trondheim har engasjert seg i Abbasi-familiens sak. Medelever fra Thora Storm videregående skole arrangerte tidligere denne uka en støttekonsert i Vår Frue kirke til inntekt for Taibeh og familien – hvor blant andre Amnesty Norge protesterte mot tvangsreturen. Foto: Morten Andersen / NRK

Kan bli kastet ut av landet på mandag

Abbasi-familien kom til Norge i 2012 og har bodd i Trondheim siden 2013. Men UNE har trukket tilbake familiens oppholdstillatelse.

Advokat Erik Vatne. Foto: Morten Andersen / NRK

Familiens advokat, Erik Vatne, jobber med å få omgjort UNEs vedtak. Vatne mener myndighetene må ta hensyn til at noen av familiemedlemmene har fått en forverret helsetilstand den siste tiden.

– Vi jobber med å samle inn dokumentasjon på den radikalt forverrede helsesituasjonen, som er det nye i saken. I begynnelsen av neste uke sender vi en omgjøringsbegjæring til UNE, sier Vatne til NRK.

Han bekrefter at familien kan bli tvangsutsendt allerede fra mandag.

– Men vi håper staten har såpass til gangsyn at man forstår at familien er i en situasjon som tilsier at det vil være umulig å gå i gang med en tvangsretur til Afghanistan.

Norske myndigheter tror ikke på familiens historie

TROR IKKE PÅ FAMILIEN: UNE mener at mor og far i Abbasi-familien har hatt kontakt med hverandre hele tiden, og at mor dermed ikke oppfyller kriteriene for asyl, opplyste Bjørn Lyster i UNE. Foto: NRK

I november 2017 ble det kjent at Høyesterett avviste anken fra Abbasi-familien om oppholdstillatelse i Norge.

– Det som har skjedd i en del Afghanistansaker, er at mor og barn kommer først og presenterer seg som de ikke har nettverk i Afghanistan og at de er enslig mor. Så kommer far når mor og barn har fått tillatelse. Det har skjedd i en del Afghanistan-saker, uttalte kommunikasjonsdirektør i UNE, Bjørn Lyster, til NRK.