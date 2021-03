Nektar for råkøyring – har hatt fire ulike forklaringar på snapvideo i 210 km/t

Ein video sendt frå tiltalte sin Snapkonto viser speedometeret på 210 kilometer i timen. Den er filma frå førarsetet i ein nyare BMW, lik den tiltalte eigde.

Tysdag erklærte tiltalte seg ikkje skuldig i Sør-Trøndelag tingrett.

VIDEOEN: Speedometeret viser 220 km/t. Mannen er tiltalt for å ha køyrt i 210 etter kontroll av fartsmålaren i bilen.

«Det som skjer det skjer»

Videoen vart fanga opp av ei kvinne og venninna hennar som begge følgde tiltalte på Snapchat.

Den dukka opp i løpet av natt til 20. september. Ei av kvinnene tipsa politiet fordi ho meinte køyringa var svært uforsvarleg.

Soknedalstunnelen på E6 har eit køyrefelt i kvar retning. Det er 80-sone og ingen midtdelar.

Kvinna vitna i retten tysdag. Ho sa ho konfronterte tiltalte på snap med køyringa, og fekk som svar «det som skjer det skjer».

Ti dagar seinare stoppa Utrykkingspolitiet tiltalte etter tips frå kvinna som følgde han på snapkartet.

Først forklarte mannen til politiet at han ikkje hadde vore sør for Støren, og dermed i tunnelen, sidan april/mai.

Seinare kom han på at han hadde køyrd ein tur med ein kompis den aktuelle kvelden. Dei drog til Oppdal for å hente ein bil. Tiltalte og kameraten køyrde så etter kvarandre i kvar sin bil tilbake mot Trondheim.

Men han nekta framleis for å ha køyrd for fort og for filmen på Snapchat.

TINGHUSET: Rettsaka gjekk i Sør-Trøndelag tingrett tysdag. Foto: Anders Ulvolden / NRK

Søkte etter «BMW speed» og la TikTok-film ut på Snapchat

I avhøyr i januar kom ei ny forklaring: Tiltalte vedgjekk at han hadde lagt ut videoen. Han forklarte politiet at han hadde funne den ved å søke på nettet via TikTok eller YouTube, lasta den ned og deretter lasta opp til snapkontoen sin.

Politiet kom fram til at dette var vanskeleg å gjere, fordi TikTok-merket ikkje var å sjå på snappen frå tiltalte.

Desse opplysningane fekk mannen vete om kort tid før rettssaka, slik han har krav på som tiltalt.

I retten sa han at han hadde brukt eit redigeringsprogram som gjorde at TikTok-merket vart borte.

Sidan denne opplysninga først kom under rettssaka, har ikkje politiet etterforska om dette er mogeleg å gjere.

GPS-data viser at telefonen til tiltalte var i Soknedalstunnelen på det aktuelle tidspunktet. Snapchatkontoen viser at ein snap vart send til 15 mottakarar like etter tunnelen.

TUNNEL på E6: Soknedalstunnelen opna i juli 2020. Foto: Statens vegvesen

Forsvarer ber om frifinning

– Tiltalte har tilpassa forklaringa si etter kvart som det har kome nye opplysningar.

Det sa aktor, politiadvokat Ellen Moksnes Andresen, i prosedyren sin. Ho viste til at dei nye forklaringane har ført til stadig nye etterforskingssteg.

– Tiltalte har ikkje gjort anna enn å finne eit videoklipp og legge det på Snapchat, sa forsvarer Erik Stendal.

Han hevda det ikkje er nok bevis for at det er tiltalte som køyrer eller at det er bilen til tiltalte.

22-åringen brukte å leige ut den ut gjennom ei teneste på nett. Det var då vanleg å legge nøkkelen på dekket, slik ein gjer på bygda, i følgje han sjølv.

Forsvarer meiner politiet burde ha etterforska breiare for å finne ut om andre hadde brukt bilen aktuelle kvelden.

Aktor la ned påstand om 120 dagar i fengsel og tap av førarrett i tre år og ni månader. Tiltalte har seks prikkar i førarkortet etter tidlegare førelegg for høg fart i BMW-en. Han er yrkessjåfør.

Stendal bad om at tiltalte må frifinnast.

Dom fell neste veke.

I november i fjor dukka ein annan snap opp. Den viser ein bil som køyrer i 288 kilometer i den same tunnelen. To personar er sikta. Begge nektar for å ha køyrd.