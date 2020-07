Nei til forslag om flere tilskuere på tribunen

– Her har vi kapasitet til over 21.000, fire resturanter, 24 innganger og mange etasjer, så 2.500 skulle vi greit ha håndtert, sier daglig leder i Rosenborg Tove Moe Dyrhaug til NRK.

– Trist

I dag ble det kjent at helsemyndighetene ikke ønsker å gjennomføre testkamper i norsk toppfotball med inntil 2.500 tilskuere.

Det melder Aftenposten som har fått tilgang til et svarbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er besluttet at vedtak om åpning for arrangementer med over 500 personer ikke vil fattes før tidligst 1. september 2020, skriver avdelingsdirektør Bodil Blaker.

FORTVILER: Daglig leder i Rosenborg Tove Moe Dyrhaug sier klubben har lagt godt til rette for at flere enn 200 tilskuere kan ta turen til Lerkendal. Foto: Terje Pedersen

I øyeblikket tillates det av smittevernhensyn kun 200 tilskuere på kamper i toppfotballen. Norges Fotballforbund håpet på å bane vei for ytterligere åpning ved å gjennomføre testkamper der et betydelig høyere antall tilskuere slippes inn, men får nei.

– Jeg synes det er trist. Vi har lagt ned et grundig arbeid for å få til dette og gjør det innenfor smittevernsregimet, men vi må bare akseptere avslaget, sier Dyrhaug.

Ønsket å teste med toppserien

Selv om fotballforbundet blir avvist av departementet, står det også i svaret at det forløpende vurderes muligheten for å kunne øke arrangementer fra 200 til inntil 500 personer.

– Hvor lenge kan klubben overleve på bare 200 tilskuere?

– En ting er Rosenborg, men det hele er norsk fotball. Fotball er underholdning og basert på publikum. Vi er veldig opptatt av å følge smittevernsreglene, så det er ingen problemer med det. Men vi kan ta inn mye mer publikum på det aller fleste arenaer rundt omkring, forteller Dyrhaug.

ØNSKET: NFF ville at Julie Blakstad og Rosenborg Kvinner skulle møte Vålerenga foran 2.500 tilskuere, i en av fire testkamper i august. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er dyster utvikling på inntektssiden, det er det ingen tvil om. Får man det tøft i 2020, så får man det også veldig tøft i inngangen til 2021. Her er det bare å brette opp ermene, se hvordan man kan spare mest mulig og tette de hullene som er.

Kampene i august der NFF ville teste opplegget med 2.500 tilskuere var Rosenborg Kvinner mot Vålerenga, Start mot Vålerenga, Kongsvinger mot Lillestrøm og Brann mot Strømsgodet.