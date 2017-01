Nedringt av folk fra fjern og nær som vil ta lappen for 3.000

Torsdag fortalte NRK om om Nord universitet i Stjørdal som tilbyr gratis oppkjøring. 3.000 kroner i diverse avgifter er det eneste man må ut med. Resten er gratis, så lenge eleven følger det opplegget som blir satt opp av universitetet.

Lektor Petter Wigum på universitetet svarer følgende når NRK fredag morgen ringer og spør om hvordan pågangen har vært:

– Du aner bare ikke ... Jeg fikk telefoner fra både P4 og Dagbladet. Det tok litt av, kan du si. Jeg satt i hele går og svarte på henvendelser fra folk som ønsker å kjøre opp hos oss.

Enorm interesse

På grunn av den nye fraværsregelen i skolen, har de mangel på ungdommer som kan komme og kjøre opp hos dem for en slikk og ingenting.

Saken ble utover torsdagen omtalt av flere riksmedier, og det har strømmet på med henvendelser fra folk som vil ta lappen nesten gratis.

– Da de på servicekontoret åpnet PCen i dag morges, så jeg at det lå flere titalls nye eposter der. Det er blant annet flere fra Østlandet som har tatt kontakt. Alle henvendelser blir selvsagt besvart og behandlet, men det er klart at Østlandet ikke akkurat er vårt nedslagsfelt, sier Wigum. Og fortsetter:

– Men når man er med på leken, må man tåle steken, ler han.

– Det er fint at folk blir klar over at vi driver med denne typen opplæring.

Passer ikke for alle

Wigum ønsker imidlertid å understreke at kjøreopplæringen som tilbys i Stjørdal, tar minst ett og et halvt år, og at det av den grunn ikke passer for alle.

– Ordningen med gratis opplæring inngår som en viktig del i vår tverrfaglige integrerte organiserte undervisning. Nord trafikkskole sikrer kvalitativt og kvantitativt god pedagogisk, faglig og yrkesrelevant praksis i egen trafikkskole, poengterer Wigum.

Tok lappen

Ola Hjellnes er en av mange som har benyttet seg av førerkorttilbudet i Stjørdal. Foto: Privat

Ola Hjellnes fra Stjørdal er en av dem som har benyttet seg av førerkorttilbudet.

– Jeg startet i oktober 2015. Opplegget har fungert veldig bra. Helt topp å kunne spare så mye penger. Nå kan jeg heller legge i litt ekstra til en skikkelig bil, sa stjørdalingen til NRK tidligere denne uken.

Han gjennomførte førerprøven torsdag 5. januar, og fredag ringte vi for å høre hvordan det gikk:

– Jo da, det gikk kjempebra, det. Nå har jeg lappen! sier Hjellnes.