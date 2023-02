Nav og Trøndelag fylkeskommune er først ute til å ta i bruk en ny metode for å få folk ut av utenforskap.

– Jeg satt på bussen og sjekket mobilen, og der var det en SMS fra Nav.

Det forteller Tolou Khoshavi, som etter invitasjonen fra Nav har møtt opp for å høre hva bedrifter innen restaurant- og matfag har å tilby.

Hun har IT-utdanning fra hjemlandet Iran, men sliter med å få fast jobb.

– Jeg ser nå muligheter innen industrimat, eller i matproduksjon.

Akkurat nå er det mer enn 660.000 personer i alderen 20-66 som står utenfor arbeidslivet her i landet. Samtidig skriker flere bransjer etter mer arbeidskraft.

Nav-direktør Torbjørn Aas har tro på å skreddersy opplegg i samarbeid med næringslivet for å få flere i utdanning og jobb. Foto: Magnhild Øwre / NRK

Nær 250.000 av dem mottar ingen ytelser fra Nav.

– Hva lever de av?, spør Nav-direktør Torbjørn Aas i Trøndelag.

– Uansett om de lever av arv, på mor eller far, er på jordomseiling, er kriminell eller har en rik ektefelle - Norge trenger dem i jobb, sier Aas.

Han tror flere av dem er arbeidsfør, og Nav i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune forsøker nå å få tak i også dem.

De kaller det «Trøndelagsmodellen». Og det hele starter med en uforpliktende SMS.

Flere tusen SMS'er

De første 6000 meldingene ble sendt til aktuelle kandidater i Trøndelag i mars i fjor, og rundt 600 personer møtte opp til kick off.

Drøyt 400 av dem fikk lærlingplass, og er nå godt i gang med et skreddersydd løp mot fagbrev og fast jobb.

Nylig ble nye 6000 SMS'er sendt ut, og møteplasser der kandidater møter næringslivet er arrangert flere steder i Trøndelag.

– Har dere lyst til å møte smil hver dag? I en restaurant er det mye mette glade folk. Særlig når du byr dem et glass i tillegg, da blir de enda mer glade.

Slik åpner Lars Laurentsius Paulsen, eier av restauranten Gubalari i Trondheim, sin presentasjon i håp om å lokke flere til restaurantyrket.

– Det er artig, og du har en jobb for livet.

Linn Michael, ferskvarekonsulent i Meny Midt-Norge (t.h) fikk napp hos Eileen Froberg Ford, som synes det høres spennende ut med en jobb i ferskvaren hos Meny. Foto: Grete Thobroe / NRK

Ny sjanse

Representanter for Norsk Kylling, Meny-kjeden og Britannia er også blant dem som forteller om mulighetene i sine bedrifter.

– Vi trenger mer fagfolk, og folk som ønsker å jobbe i ferskvare. Muligheten for å møte voksne som er ute etter et nytt yrke, er absolutt interessant for oss.

Det sier Linn Michael, ferskvarekonsulent i Meny Midt-Norge.

– Har du møtt noen som kan passe hos dere?

– Ja, en servitør med glimt i øyet og som har de egenskapene vi trenger i ferskvaren.

Eileen Froberg Ford har kjent litt på utenforskap, og ønsker seg veldig en fast jobb.

En jobb i Meny-kjeden kan absolutt være noe for henne.

– Under minglingen her traff jeg rett person i rett bedrift, så dette kan bli kjempebra, sier hun.