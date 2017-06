Naturveilederne mister jobben: – Trist, synes trondheimsordføreren

I fjor vår fikk de ansatte i Statens naturoppsyn (SNO) «Gullruten» for sin innsats i NRK-serien «Villmarkas voktere».

Nå kan de samme vokterne miste jobben etter millionkutt i regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Trist, synes Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap).

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) synes det er trist at de som driver med naturveiledning trolig sies opp. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Det er synd at regjeringen vil svekke formidling av naturkunnskap, og det er spesielt synd for skolene. Naturveilederne gjør et viktig arbeid for å gi barn og unge mer spennende undervisning. De bør heller få økte budsjetter enn kutt som medfører nedlegging, sier hun.

Arbeiderpartiet foreslo å fjerne kuttet, men fikk ikke flertall på Stortinget.

– Jeg håper naturveilederne kan reddes i statsbudsjettet som vedtas til høsten, slik at dette viktige arbeidet kan videreføres, sier hun.

– Kan søke på de nye stillingene

Naturveilederne i SNO var under oppbygging og skulle bli en viktig del av formidling av naturkunnskap. Nå går det imidlertid mot slutten for hele den nyoppbygde avdelingen. Fra høsten av skal de 11 veilederne bort, og stillingene skal flyttes til natursentre rundt om i landet.

Direktør Pål Presterud i Statens naturoppsyn understreker at det er stillingene som legges ned, ikke personene.

Direktør Pål Presterud i Statens naturoppsyn. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– De som i dag jobber som naturveiledere kan søke på de nye stillingene som skal opprettes på natursentrene, sier Presterud.

Mister jobben

Kjersti Hanssen er én av naturveilederne i Statens naturoppsyn som mister jobben i oktober.

Hun besøkte nylig elever på Namsskogan, som hadde sin første naturundervisning utendørs. Det falt i god jord.

Naturveileder Kjersti Hanssen i Statens naturoppsyn. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Vi lærte masse! Vi lærte om Namsblanken (dverglaks) og andre fisker, hvor de bor og hvordan de lever, sa elev Ida Sofie Flått Trones.

Naturveileder Hanssen sier det er viktig at elevene blir kjent med nærområdet sitt.

– Det er viktig å gi barna gode naturopplevelser og gjøre dem kjent med det enorme mangfoldet som befinner seg rett utenfor stuedøra deres, sa hun.