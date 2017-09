Naturfotograf vant internasjonal fotopris

Prisen ble utdelt under Bio Photo Contest i Italia lørdag kveld.

To nordmenn fikk første og andreprisen.

Enstemmig jury

– Det ble full trøndersk klaff. Det har vært ei fantastisk helg, sier prisvinner Dag Røttereng fra Melhus.

I konkurranse med 5000 innsendte bilder gikk andreprisen til Erlend Haarberg fra Trondheim.

For naturfotografen Røttereng ble det litt av en kveld under prisutdelingen lørdag. Han ble vinner i kategorien boreal barskog. I tillegg fikk han tre hederlige omtaler og ble også kategorivinner i en klasse.

Juryen som består av internasjonalt kjente naturfotografer var enstemmig i at Røttereng skulle vinne hovedprisen for sitt bilde av elgoksen som er tatt i en nasjonalpark i Alaska i 2015. Juryen viser til at dette er et bilde som viser mektig skog i høstprakt og en konge av en elg som skuer ut over landsskapet.

– Jeg ble overrasket da jeg vant, sier Dag Røttereng.

Prisvinnere under den internasjonale fotokonkurransen, Bio Photo Contest i Italia lørdag kveld. Vinner ble fra høyre Dag Røttereng, nummer to i midten Erlend Haarberg og Guillaume Billy på tredjeplass. Foto: Premiazioni festival

Dobbelt norsk

Han fikk allerede for en måned siden vite at han ville få en av de tre første plassene og ble invitert til prisutdelingen i Italia.

Da han tok bildet skjønte han med en gang at det ville bli et bra bilde.

– Det var høstfarger og dis i bakgrunnen og elgen som lå der perfekt.

Det ble dobbelt norsk lørdag kveld. Også Erlend Haarberg fra Trondheim er fornøyd med andrepris for bildet av en nøtteskrike fra Muddus nasjonalpark.